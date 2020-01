Aarón Terrazas, subcampeón latinoamericano de golf

Playa del Carmen.- El mexicano Aarón Terrazas pudo plasmar su mejor golf, pero fue demasiado tarde, porque el argentino Abel Gallegos cerró fuerte para coronarse en el Campeonato Latinoamericano Amateur (LAAC, por sus siglas en inglés).

Sobre el prestigioso campo El Camaleón de Mayakoba Golf Club, el veracruzano firmó una papeleta de 67 golpes, para finalizar en la segunda posición, ya que Gallegos también registró su mejor score de la semana con 67.

Con el triunfo, el golfista de 17 años, se convirtió en el primer argentino en ganar el LAAC y además recibió una invitación para jugar en The Masters, The Open, The Amateur Championship y el US Amateur Championship.

Terrazas, con el subcampeonato, podrá participar en las series finales de calificación para el Abierto Británico, que se jugará en Royal St. George´s y el Abierto de los Estados Unidos, que se disputará en Winged Foot Golf Club.

Considerado el "Major" de los aficionados en Latinoamérica, este torneo es organizado con la finalidad de contribuir al desarrollo del golf en el área y otorga dichos premios para impulsar una plataforma de crecimiento.

El chileno Joaquín Niemann, ganador en 2018 y triunfador el año pasado de un torneo en la PGA TOUR, y el mexicano Álvaro Ortiz, campeón en 2019 y número 36 en el tablero del Masters de Augusta, son los ejemplos más claros del propósito.