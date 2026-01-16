Abascal celebra la victoria del ADSL

Luego de la sorpresiva victoria del Club Atlético de San Luis ante las Águilas del América, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el estratega español Guillermo "Memo" Abascal compareció en conferencia de prensa para compartir sus conclusiones tras sumar los primeros tres puntos del certamen como visitante.

El técnico potosino señaló que la clave del triunfo estuvo en el planteamiento táctico inicial, el cual permitió neutralizar el esquema del conjunto azulcrema desde los primeros minutos. Abascal explicó que su equipo logró cubrir el ancho del campo, presionar la salida del rival y generar superioridad defensiva, lo que derivó en mayor posesión del balón en territorio contrario y paciencia en el ataque.

Asimismo, resaltó la madurez mostrada por sus jugadores para manejar un partido complejo, incluso con la ventaja numérica ante un rival de la jerarquía del América, situación que calificó como difícil de gestionar. En ese sentido, destacó el orden y la concentración del grupo para evitar errores que pudieran cambiar el rumbo del encuentro.

Cuestionado sobre el futuro de Joao Pedro y Juan Manuel Sanabria, ambos autores de anotaciones y piezas clave del equipo, Abascal expresó su deseo de que permanezcan en la institución pese a las ofertas que pudieran surgir del extranjero. Subrayó la importancia de contar con referentes de calidad y carácter que impulsen el crecimiento de los jóvenes surgidos del club, como Eduardo Águila, Galindo, Román, Buquet y Óscar Macías.

En relación a posibles refuerzos, el estratega reconoció que el club continúa trabajando en fortalecer al plantel, especialmente en aspectos de velocidad e intensidad por las bandas, elementos que considera fundamentales en el futbol actual. Aunque mostró plena confianza en el talento joven y en la evolución del grupo, admitió que la llegada de algún refuerzo podría hacer al equipo aún más competitivo.

Finalmente, el técnico español enfatizó la relevancia de este resultado para fortalecer la confianza del plantel, especialmente tras la derrota sufrida en el debut como local.