Paula Badosa avanza a semifinales tras vencer a Coco Gauff

MELBOURNE, Australia (AP) — El renovado revés y servicio de Coco Gauff le abandonaron de la peor manera y en el peor momento en el Abierto de Australia.

Los errores no forzados se acumularon el martes, al igual que las dobles faltas y los puntos de quiebre, a menudo seguidos por una palma sobre sus ojos o un golpe en el muslo.

Y así el paso de Gauff en Melbourne Park — y su racha de 13 victorias consecutivas que se remontaba a finales de la temporada pasada — terminó en los cuartos de final. Nunca pudo tomar el control en una tarde calurosa en la Rod Laver Arena, y la campeona del Abierto de Estados Unidos 2023 fue eliminada 7-5, 6-4 por la española Paula Badosa (11ma cabeza de serie).

Apelando a ajustes en algunos golpes clave y un cambio en su equipo de entrenadores después de un decepcionante desenlace en su defensa del título en Nueva York en septiembre, Gauff llegó a Australia con la esperanza de ganar un segundo título de Grand Slam.

"Siento que en el US Open, estaba jugando sin soluciones, por lo que esa era la parte más frustrante", dijo la estadounidense de 20 años. "Hoy, siento que estoy jugando con soluciones. Sé en qué necesito trabajar".

"Aunque perdí hoy, siento que estoy en una trayectoria ascendente", agregó tras la derrota al cabo de 1 hora y 43 minutos.

La estadounidense se presentó el martes con un récord de 9-0 en 2025. También ganó sus últimos cuatro partidos de la temporada pasada para llevarse el trofeo en las Finales de la WTA en noviembre.

Pero se topó con una Badosa, quien había estado con foja de 0-2 en rondas cuartos de final en los Slams.

La española de 27 años disputará su primera semifinal de un grande, y menos de un año después de que estaba contemplando el retiro debido a una fractura por estrés en la espalda que tardó lo que pareció una eternidad en sanar y no respondió inicialmente a las inyecciones de cortisona.

"Quería darle un último intento", dijo Badosa, "Bueno, aquí estoy. Así que estoy realmente orgullosa de lo que pasamos con todo mi equipo y especialmente cómo luché a través de todo eso, especialmente mentalmente".

En las semifinales del jueves, se enfrentará a su amiga, la número uno mundial Aryna Sabalenka, reinante bicampeona en Melbourne. Sabalenka extendió a 19 su racha de victorias en el torneo al doblegar 6-2, 2-6, 6-3 a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

Badosa se lesionó durante un entrenamiento en el torneo de Roma en mayo de 2023, poco después de comenzar a trabajar con el entrenador Pol Toledo. Un año después, incluyendo varios meses fuera de la gira, todavía había problemas.

"La realidad es que la espalda no respondía. No podíamos encontrar una solución. Paula estaba frustrada", dijo Toledo. "Yo estaba como: ´Esto no está funcionando. No sé qué tenemos que hacer´".

Confiando en un nuevo médico, entrenador físico y nutricionista, Badosa probó diferentes ejercicios y suplementos, y su espalda mejoró.

"El rompecabezas empezó a verse mejor", señaló.

El martes, mantuvo la presión sobre Gauff, quien terminó con 41 errores no forzados, incluyendo seis dobles faltas y 28 reveses fallidos. Badosa acumuló 10 puntos de quiebre y ganó cuatro de los juegos de servicio de Gauff.

En cambio, Gauff nunca logró siquiera un punto de quiebre hasta después de estar ya abajo un set y un quiebre.

"Ella lo hizo mejor en esos momentos clave", indicó Gauff.

Cuando Badosa sentenció el dueño con un revés ganador, se cubrió la boca con la mano, luego se arrodilló en el suelo y bajó la cabeza. Este fue un gran momento para alguien que alcanzó su mejor ranking como la número dos en 2022, pero que recién ahora cree haber alcanzado su pleno potencial.

"Emocionalmente, lo deseaba tanto", dijo Badosa. "Nunca voy a sentir libertad hasta que gane el torneo. Siempre soy así. Es mi personalidad. Es mi carácter".