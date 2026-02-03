logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Fotogalería

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Abren academia de básquetbol en silla de ruedas

El Inpode ofrece entrenamientos en el CDTAR.

Por Redacción

Febrero 03, 2026 11:36 a.m.
A
Abren academia de básquetbol en silla de ruedas

El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte abrió una Academia de Básquetbol en Silla de Ruedas en San Luis Potosí, como parte de las acciones para fortalecer el deporte adaptado y ampliar el acceso a la actividad física para personas con discapacidad.

La academia busca generar espacios accesibles y seguros para la activación, convivencia y desarrollo de habilidades deportivas, sin límite de edad y con inscripción gratuita, de acuerdo con la información difundida por el organismo estatal.

Los entrenamientos se realizan los martes de 4:00 a 6:00 de la tarde, en el Centro de Desarrollo de Talentos Plan de San Luis (CDTAR). Las personas interesadas pueden acudir a la subdirección de Deporte Social del Inpode para solicitar informes y registrarse.

El programa se enmarca en la política estatal de impulso al deporte inclusivo, respaldada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación en actividades deportivas adaptadas en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abren academia de básquetbol en silla de ruedas
Abren academia de básquetbol en silla de ruedas

Abren academia de básquetbol en silla de ruedas

SLP

Redacción

El Inpode ofrece entrenamientos en el CDTAR.

América oficializa fichaje de Raphael Veiga
América oficializa fichaje de Raphael Veiga

América oficializa fichaje de Raphael Veiga

SLP

El Universal

El exdelantero del Palmeiras arribó el sábado a la Ciudad de México

El Betis vuelve a pescar en la Liga MX
El Betis vuelve a pescar en la Liga MX

El Betis vuelve a pescar en la Liga MX

SLP

El Universal

Con Fidalgo, el club andaluz ya invirtió 34.5 millones de euros en refuerzos del futbol mexicano

Otro mexicano llega al Atlético de Madrid
Otro mexicano llega al Atlético de Madrid

Otro mexicano llega al Atlético de Madrid

SLP

El Universal

Obed Vargas se suma a la lista de jugadores tricolores del Atleti