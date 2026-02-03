Abren academia de básquetbol en silla de ruedas

El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte abrió una Academia de Básquetbol en Silla de Ruedas en San Luis Potosí, como parte de las acciones para fortalecer el deporte adaptado y ampliar el acceso a la actividad física para personas con discapacidad.

La academia busca generar espacios accesibles y seguros para la activación, convivencia y desarrollo de habilidades deportivas, sin límite de edad y con inscripción gratuita, de acuerdo con la información difundida por el organismo estatal.

Los entrenamientos se realizan los martes de 4:00 a 6:00 de la tarde, en el Centro de Desarrollo de Talentos Plan de San Luis (CDTAR). Las personas interesadas pueden acudir a la subdirección de Deporte Social del Inpode para solicitar informes y registrarse.

El programa se enmarca en la política estatal de impulso al deporte inclusivo, respaldada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación en actividades deportivas adaptadas en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí