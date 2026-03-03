Abrirá Logan Webb Clásico Mundial por EU

PHOENIX.- El estelar de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, abrirá en el montículo para el equipo de Estados Unidos en su primer juego del Clásico Mundial de Béisbol el viernes por la noche contra Brasil, informó el manager Mark DeRosa el lunes.

DeRosa agregó que se espera que Tarik Skubal, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en las dos últimas temporadas, sea el abridor el sábado contra Gran Bretaña, seguido por el ganador del Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes frente a México el lunes.

El derecho de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, está programado de manera tentativa para abrir el martes en el último juego de la fase de grupos contra Italia, aunque está lidiando con una enfermedad y no estuvo con el equipo de Estados Unidos en la práctica del lunes.

"Está armado", expresó DeRosa. "Obviamente hay límites para el torneo desde el inicio, en cuanto al conteo de lanzamientos, pero también hay límites para que los muchachos tengan que lanzar en ciertos días para estar listos para el día inaugural de su equipo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí