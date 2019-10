México.- Un absoluto rechazo a profesionales en Juegos Olímpicos es la postura oficial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró Mauricio Sulaimán, titular del organismo, quien aseguró que las grandes figuras del momento como Saúl "Canelo" Álvarez están de acuerdo con la misma.

En los "Martes de café" del CMB, el titular del organismo dio a conocer su postura luego de diversas consultas con gente del boxeo como doctores, promotores, mánagers, entrenadores, campeones y ex campeones, y aseguró que todos coinciden en que los profesionales no deben competir en Juegos Olímpicos.

Además de señalar que habló con figuras de renombre como Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, Erik "Terrible" Morales, el promotor Don King y otros, aseveró que también con Saúl "Canelo" Álvarez, quien está de acuerdo.

"Canelo", se dijo en la conferencia, mostró su negativa de participar en la justa veraniega, pues "cómo me sentiría yo al ver mi medalla de oro sabiendo que destruí los sueños de un jovencito de triunfar en este deporte".

Agregó Mauricio Sulaimán que mandaron una carta al comité encargado de organizar el pugilismo olímpico, el cual es presidido por el japonés Morinari Watanabe, en la cual piden se defina con claridad el nivel del pugilista profesional que podría participar.

"Si el decreto es que haya profesionales, que al menos pongan una categoría o rango para controlar el nivel y se exponga lo mínimo a los amateur".

Dijo que la propuesta en su organismo es vetar dos años a los profesionales que participen en Juegos Olímpicos, un tema que se pondrá a consideración en la 57 Convención Anual del CMB en Cancún, Quintana Roo, aunque al final lo que más importa es proteger a los jóvenes.

"Se llegará a una determinación final en la Convención, la postura es sólida, el veto queda a un lado, es lo que menos importa, lo que importa es transmitir la preocupación que existe de algo que puede suceder y sería algo que terminaría con el boxeo".

Finalmente, dijo que también le mandaron una carta al Comité Olímpico Internacional a nombre de toda la comunidad del boxeo, no de él o del CMB, "es un tema que no tiene de ninguna manera un paso atrás, no podemos exponer vidas arriba del ring por cuestiones comerciales, de protagonismo, personales, de ego o abuso de poder".