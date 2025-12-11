Academia Santos gana la Copa CABS

La categoría 2008-2009 de la Academia Santos del Potosí se llevó el título de la Copa CABS 2025, un certamen celebrado en Teziutlán, Puebla, que reunió a planteles juveniles vinculados a distintos clubes profesionales de basquetbol del país.

El conjunto potosino alcanzó el campeonato tras un final de alarido frente a Panteras de Aguascalientes. El encuentro se mantuvo cerrado hasta los últimos segundos y se resolvió por apenas dos puntos, con un marcador final de 45–43 a favor de Santos.

Durante la fase de grupos, la escuadra potosina dominó sus encuentros y terminó en la primera posición luego de superar a Halcones Dorados de Boca del Río, a Caballeros de Culiacán y a la Academia Nacional IMSS Veracruz. Ya en las semifinales, venció a Halcones Rojos de Veracruz para asegurar su pase al duelo por el título.

La plantilla campeona está integrada por Carlos Alberto Jiménez Mendoza; Emiliano y Ángel Rodríguez Guillén; Ian Aaron Rocha Reyes; Gael Vázquez Alvizo; Maximiliano González Zúñiga; Miguel Guzmán Briones y Sergio Mercado Martínez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, en la categoría 2010-2011, otra representación de Santos del Potosí obtuvo el subcampeonato de la competencia, reforzando la presencia y el nivel competitivo del basquetbol juvenil en la entidad.