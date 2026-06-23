Acuerdan los Hawks adquirir a Aaron Wiggins

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ATLANTA.- Los Hawks de Atlanta llegaron a un acuerdo para adquirir al alero Aaron Wiggins, procedente del Thunder de Oklahoma City, según le contó el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo, informado por primera vez por ESPN, no ha sido anunciado. El Thunder recibirá selecciones de segunda ronda del draft en 2030 y 2032.

Wiggins se une a los Hawks tras una etapa de cinco años con el Thunder, equipo al que ayudó a ganar el campeonato de la NBA de 2025.

Wiggins, de 27 años, promedió 9,4 puntos y 3,1 rebotes la temporada pasada. Fue titular en 21 de 65 partidos. Promedió 12 puntos durante la temporada 2024-25.

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Los Hawks también le dieron al escolta C.J. McCollum un contrato de un año por 21 millones de dólares.

"Estamos muy emocionados de tener de vuelta a C.J. Ustedes vieron lo que hizo la temporada pasada cuando llegó", indicó el lunes Onsi Saleh, presidente de operaciones de baloncesto y gerente general. "Ha sido un veterano sumamente profesional para nuestro equipo. El tipo sabe jugar, es un jugador de baloncesto increíble. Así que estamos súper emocionados de tener a C.J. de vuelta aquí y aportar esa continuidad".

Los Hawks tienen dos selecciones de primera ronda en el draft de la NBA la noche del martes. La incorporación de Wiggins y el nuevo acuerdo con McCollum fortalecen el juego exterior del equipo de cara al draft.

McCollum fue adquirido junto con Corey Kispert en el traspaso de enero que envió al cuatro veces All-Star Trae Young a los Wizards de Washington. El base de 1,91 metros se abrió rápidamente camino en el quinteto titular de los Hawks, reemplazando a Zaccharie Risacher, la selección número 1 de 2024.

El jugador de 34 años aportó presencia veterana a un quinteto inicial que incluía al debutante All-Star Jalen Johnson, al Jugador Más Mejorado de la NBA de 2026 Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels y Onyeka Okongwu.

Promedió 18,7 puntos, 3,1 rebotes y 4,1 asistencias en 41 partidos de temporada regular con Atlanta. McCollum ayudó a los Hawks a conseguir dos victorias en la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Knicks de Nueva York, que terminaron siendo campeones, una hazaña que ningún otro equipo logró en la postemporada.

A punto de afrontar su 14.ª temporada en la liga, McCollum pasó nueve años con los Trail Blazers.