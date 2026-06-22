Guadalajara albergará dos partidos clave del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- La fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está cada vez más cerca de finalizar, por lo que cada partido cobra mayor relevancia de cara a los dieciseisavos de final.

En nuestro país, ya no falta mucho para que la actividad del Mundial termine, así que las expectativas para los últimos juegos son bastante altas.

En Guadalajara, ya se disputaron dos compromisos; el primero fue el de Corea del Sur contra República Checa, que terminó con victoria (2-1) para los surcoreanos.

El segundo, fue el de México ante los propios Tigres de Asia, que terminó con triunfo (2-1) para el Tricolor y que le valió la clasificación a la siguiente ronda y el quedarse con el primer lugar del Grupo A.

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Ahora, quedan pocos encuentros que se jugarán en la Perla Tapatía, pero se espera que sean de un alto nivel para el cierre de la primera ronda.

Partidos restantes en Guadalajara para el Mundial 2026

El estadio Guadalajara todavía albergará dos juegos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026: Colombia vs República Democrática del Congo y Uruguay vs España.

Con estos dos duelos, la actividad del Mundial finalizará en la Perla Tapatía, que únicamente tenía programada cuatro en total.

El encuentro entre colombianos y congoleños se disputará este martes 22 de junio en punto de las 20:00 horas y será correspondiente al Grupo K.

La selección de Sudamérica y la de África se enfrentarán por la posibilidad de quedarse con el primer lugar del sector o asegurar el segundo sitio para no sufrir en la última fecha.

Expectativas y definición de grupos en Guadalajara

Mientras que el compromiso entre uruguayos y españoles se llevará a cabo el viernes 26 en punto de las 18:00 horas y será parte del Grupo H.

La representante de la Conmebol y la de la UEFA definirán la primer lugar del sector, por lo que las expectativas para este encuentro son bastante altas.