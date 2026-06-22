SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Las instalaciones de Policonductos S.A. de C.V. fueron sede del Showroom–Roadshow McElroy México 2026, un encuentro que reunió en San Luis Potosí a especialistas, fabricantes, ingenieros y representantes de la industria de la tubería termoplástica para analizar los principales retos del sector, compartir mejores prácticas y presentar nuevas tecnologías.

El evento fue organizado por G&G Geomembranas y Geosintéticos, distribuidor oficial de McElroy en México, en colaboración con Policonductos, uno de los principales fabricantes de tubería del país.

El encuentro tuvo como objetivo acercar capacitación, tecnología y respaldo técnico especializado a los profesionales responsables de diseñar, especificar, supervisar, instalar y operar sistemas de tubería termoplástica para proyectos de infraestructura.

Ángel H. Díaz Sobrino, representante de G&G Geomembranas y Geosintéticos, destacó la importancia de llevar este tipo de encuentros a las regiones donde se desarrollan proyectos estratégicos, con el propósito de acercar tecnología, conocimiento especializado y capacitación a los profesionales de la industria.

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Por su parte, el ingeniero René Autrique, Director de

Policonductos, afirmó que

las empresas especializadas pueden respaldar a instituciones, contratistas y desarrolladores desde la etapa de planeación hasta la puesta en marcha de los proyectos, mediante asesoría técnica, pruebas de laboratorio y acompañamiento especializado.

El programa incluyó conferencias de especialistas del Plastics Pipe Institute (PPI), de Industrias de Tuberías de Ingeniería, A.C. (ITIAC), LABICSA y SOLMAX, además de una demostración en vivo de la máquina más segura de termofusión en el mundo, la TRITAN 560 de McElroy.

El ingeniero Juan Carlos Quintero, representante de McElroy Manufacturing, explicó que esta tecnología permite incrementar la seguridad y eficiencia de las operaciones, automatizar diferentes movimientos durante el proceso y registrar los parámetros de cada fusión. Esto facilita verificar su correcta ejecución y conservar evidencia técnica de las uniones realizadas.

Durante el encuentro, el ingeniero René Autrique, director de Policonductos, afirmó que las empresas especializadas pueden respaldar a instituciones, contratistas y desarrolladores desde la etapa de planeación hasta la puesta en marcha de los proyectos, mediante asesoría técnica, pruebas de laboratorio y acompañamiento especializado.

El Roadshow Showroom de McElroy permitió reunir en un mismo espacio a distintos actores de la cadena de valor, entre ellos fabricantes de tubería, desarrolladores de tecnología, especialistas en materiales, laboratorios, instaladores y responsables de proyectos de infraestructura.

Más allá de la exhibición de maquinaria, el encuentro destacó la necesidad de adoptar criterios compartidos de diseño, especificación, instalación, documentación y trazabilidad, especialmente en proyectos de agua, gas, minería e industria, donde la calidad de cada unión puede determinar el desempeño y la durabilidad de todo el sistema.

Con este encuentro, San Luis Potosí se consolidó como un punto de vinculación técnica para una industria que busca elevar sus estándares y desarrollar sistemas de tubería termoplástica más seguros, eficientes, verificables y duraderos.