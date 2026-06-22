logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York

El alta médica marca el inicio de un proceso de reposo y seguimiento especializado.

Por El Universal

Junio 22, 2026 09:24 p.m.
A
Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Durante las últimas semanas, la salud de Luis Miguel mantuvo a sus fans preocupados; y es que, trascendió que el cantante habría sido sometido a una delicada operación cardiovascular en Nueva York.

      Alta médica y traslado a México

      Aunque tanto el cantante como su equipo de trabajo se han mantenido en completo hermetismo al respecto, ahora, la revista "Semana" aseguró que el intérprete de "La incondicional" fue dado de alta e iniciará su proceso recuperación.

      "Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan", citaron fuentes cercanas al medio español.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La publicación aseguró que "Micky" estuvo las últimas dos semanas bajo estricto cuidado médico; sin embargo, y tras abandonar el hospital, emprendió el viaje a México donde terminará de restablecerse.

      Acompañamiento y proceso de recuperación

      Incluso, señalan que Paloma Cuevas, pareja de "El Sol", también viajará a nuestro país para acompañarlo y seguir de cerca su recuperación. Según la revista, "Luismi" escogió México para tener un entorno tranquilo y privado.

      Aunque el alta representa un paso importante, la prensa española aclaró que esto apenas es el inicio de un largo proceso que implica reposo y seguimiento especializado y mucha discreción, por lo que su agenda profesional permanecería detenida.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York
      Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York

      Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York

      SLP

      El Universal

      El alta médica marca el inicio de un proceso de reposo y seguimiento especializado.

      Hijo de Liam Payne, Bear, es único heredero de su fortuna
      Hijo de Liam Payne, Bear, es único heredero de su fortuna

      Hijo de Liam Payne, Bear, es único heredero de su fortuna

      SLP

      El Universal

      La casa en Buckinghamshire y otros bienes forman parte de la herencia asignada.

      La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín
      La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín

      La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín

      SLP

      El Universal

      El fenómeno de Merlín se suma a una tradición de patos emblemáticos en la cultura popular y animación.

      La última locura de Oliver Tree
      La última locura de Oliver Tree

      La última locura de Oliver Tree

      SLP

      El Universal

      El accidente aéreo que causó la muerte de Oliver Tree y Gaspi generó teorías de silenciamiento.