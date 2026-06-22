Mexicanos muestran respaldo y dudas ante Mundial de fútbol 2026

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Ciudad de México, 22 jun (EFE).- La mayoría de los mexicanos desea ver campeón a su equipo nacional en el Mundial de fútbol 2026, del que México es una de las sedes, pero mantiene dudas sobre su capacidad real de ganar, reveló este lunes una encuesta.

Opinión y expectativas de mexicanos sobre el Mundial 2026

El sondeo ´Pasión por el fútbol: percepción y pronóstico del torneo más esperado´, elaborado por el Centro de Opinión Pública de la privada Universidad del Valle de México (UVM), señaló que el 59 % de los encuestados quiere que México conquiste el título, aunque solo el 16 % le concede posibilidades reales de lograrlo.

La expectativa deportiva va desde un 28 % que estima que el equipo mexicano quedará eliminado en octavos de final, el 20 % cree que alcanzará el llamado quinto partido y apenas el 15 % considera que llegará a semifinales o a la final.

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Impacto social y consumo durante el Mundial

Pese a esa cautela, la encuesta refleja un respaldo emocional al torneo: 87 % lo considera un evento importante, el 66 % lo ve como la justa deportiva más relevante y el 84 % opina que fortalece la identidad nacional.

El fútbol también apareció como factor de convivencia, pues el 91 % cree que el torneo fomenta la reunión entre personas, el 89 % percibe unión cuando juega la selección nacional y el 90 % identifica orgullo entre los mexicanos cuando gana.

Sobre el consumo del torneo, el 16 % afirma que verá todos los partidos y el 46 % seguirá una gran parte.

El interés aumenta cuando juega México: el 62 % dice que verá todos sus encuentros, proporción que sube al 70 % entre hombres y baja al 56 % entre mujeres.

El estudio apunta a un ambiente festivo, donde el 59 % prevé una afición en ánimo de fiesta y el 50 % estima que apoyará al equipo aunque pierda.

Sin embargo, el 21 % considera que habrá insultos en los estadios y el 45 % lo ve probable.

El torneo también moverá consumo. Los rubros con mayor aumento esperado son alimentos y bebidas, con 72 %; televisión, video o internet, con 35 %; y restaurantes y bares, también con 35 %.

Además, el 82 % considera probable consumir comida chatarra y el 58 % cerveza o alcohol.

La UVM indicó que la encuesta se realizó en línea del 11 al 12 de mayo de 2026, con criterios de edad, sexo, nivel socioeconómico, entidad y ocupación.