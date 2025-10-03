Adidas lanza el esperado balón oficial del Mundial 2026: Trionda

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La FIFA y Adidas han desvelado el misterio: 'TRIONDA' es el balón oficial del Mundial 2026, un esférico que celebra la histórica unión de México, Estados Unidos y Canadá como sedes del torneo.

Presentado ayer jueves 2 de octubre a través de las redes sociales, su diseño incorpora elementos culturales de cada país: un águila verde para México, estrellas azules para Estados Unidos y una hoja de maple roja para Canadá.

El nombre 'TRIONDA', que significa "tres ondas", simboliza esta triple alianza, marcando un antes y un después en la historia de los mundiales de futbol.

Adidas ha anunciado que 'Trionda' no se limita a una sola versión, sino que ofrece varias opciones para adaptarse a diferentes presupuestos y necesidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El balón oficial, 'Trionda Pro', utilizado en los partidos del Mundial, tiene un costo de 3 mil 999 pesos mexicanos. Sin embargo, la marca alemana ha lanzado alternativas más accesibles.

Entre ellas, el TRIONDA Competition (1,999 pesos), el TRIONDA League (1,099 pesos), el TRIONDA Training (849 pesos) y el TRIONDA Club (649 pesos).

Para los más pequeños, el TRIONDA Mini cuesta 399 pesos, mientras que los aficionados al futbol sala pueden optar por el TRIONDA Pro Sala (1,199 pesos). También hay un balón de playa (1,199 pesos).

Pero lo que más ha llamado la atención es un exclusivo balón jumbo, el cual tiene un costo de ¡9 mil 999 pesos!, sí prácticamente 10 mil pesos.

Adidas confirmó que el esférico comenzó a estar disponible a partir de este 3 de octubre a partir de las 2:00 de la madrugada, hora del centro de México, exclusivamente en su página web oficial en México.

Para adquirirlo, los interesados deberán ingresar a la plataforma, seleccionar el modelo deseado y completar los datos requeridos para el pedido.

Dado el entusiasmo generado, se espera una alta demanda, por lo que se recomienda estar atentos y actuar rápido.