ADSL cae ante Necaxa en partido amistoso

La mañana de este martes 23 de diciembre, el Atlético de San Luis sostuvo un partido amistoso de preparación frente a Necaxa, encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Club del conjunto hidrocálido y que se disputó en tres tiempos de 30 minutos cada uno.

Desde el arranque, el compromiso se desarrolló con equilibrio e intensidad, mostrando a dos equipos ordenados tácticamente. Durante los dos primeros lapsos, ambas escuadras priorizaron el trabajo defensivo, lo que impidió que el marcador se moviera. En ese periodo, Atlético de San Luis fue el equipo que generó las aproximaciones más claras, manteniendo mayor posesión del balón y presencia en campo rival, aunque sin concretar sus oportunidades.

Para el tercer y último periodo, el conjunto local logró romper el empate al minuto 4, gracias a la anotación de Ricardo Monreal, quien aprovechó una desatención defensiva. Minutos más tarde, Necaxa amplió la ventaja por conducto de Israel Tello, sellando el 2-0 definitivo con el que concluyó el encuentro de preparación.

Tras este compromiso, Atlético de San Luis regresará a la capital potosina para continuar con su trabajo de pretemporada en la Ciudad Deportiva La Presa, afinando detalles de cara al inicio del torneo Clausura 2026, donde el conjunto rojiblanco buscará llegar en óptimas condiciones competitivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí