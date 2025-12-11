ADSL Femenil inicia cambios en plantilla

El Atlético de San Luis Femenil atraviesa cambios en su plantilla tras el cierre del Apertura 2025. Miriam Aguirre, Emily Jaimes y Wendy Natis dejaron oficialmente el club a inicios de la pretemporada rumbo al Clausura 2026, siendo las primeras bajas que el equipo anuncia de cara al próximo torneo.

Miriam Aguirre, de 26 años y originaria de Ecatepec de Morelos, fue parte de la primera generación de la Liga MX Femenil y acumuló experiencia defendiendo a Pachuca, Pumas y Toluca. Debutó en 2017 con las Tuzas y ha sido convocada por la Selección Nacional, consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del futbol mexicano.

Emily Jaimes, de 22 años, disputó ocho partidos con el equipo potosino durante el Apertura 2025. La delantera, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, se incorporó al club tras ser reclutada en visorias, marcando esta etapa como su primera experiencia profesional.

Wendy Natis, defensora panameña nacida en 2002, cuenta con una trayectoria internacional. Inició su carrera en el Club Deportivo Universitario Femenil, donde se coronó campeona de liga en 2018 y 2019, y luego pasó por CD Plaza Amador, América de Cali y EC Bahia en Brasil. Además, formó parte de la selección de Panamá que logró la histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2023, participando en los tres partidos de fase de grupos.

El equipo, dirigido por Ignacio Quintana, continúa su pretemporada con tres partidos amistosos programados: ante Santos Laguna el 13 de diciembre, frente a Atlas el 19 y cerrando con Necaxa el 26. Estos encuentros servirán para evaluar nuevas incorporaciones y afinar el ritmo de competencia de cara al Clausura 2026.