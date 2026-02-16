ADSL Femenil recibe a los Gallos Blancos

El conjunto del Atlético de San Luis Femenil recibe la tarde de este lunes a las Gallos Blancos de Querétaro Femenil, en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, encuentro programado para iniciar en punto de las 19:00 horas.

El cuadro potosino buscará conseguir su primera victoria del certamen, en un compromiso que luce favorable en el historial reciente, ya que en el duelo anterior entre ambas escuadras, el conjunto tunero se impuso por marcador de 2-0 en su visita a la ciudad de Santiago de Querétaro.

Atlético de San Luis intentará aprovechar esa inercia positiva para sumar sus primeros tres puntos del torneo, frente a un rival que no ha sido del todo complicado para las potosinas en sus enfrentamientos directos.

En el recuento histórico, ambas instituciones se han enfrentado en 12 ocasiones, con un balance de cinco victorias para Querétaro, tres empates y cuatro triunfos para el conjunto potosino, cifras que reflejan la paridad entre ambos equipos. Con estos antecedentes, se espera un duelo cerrado, donde Atlético de San Luis Femenil saldrá con la obligación de hacer valer su condición de local y cambiar el rumbo dentro del Clausura 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí