logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL Femenil recibe a los Gallos Blancos

El cuadro potosino buscará conseguir su primera victoria del certamen

Por Romario Ventura

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
ADSL Femenil recibe a los Gallos Blancos

El conjunto del Atlético de San Luis Femenil recibe la tarde de este lunes a las Gallos Blancos de Querétaro Femenil, en duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, encuentro programado para iniciar en punto de las 19:00 horas.

El cuadro potosino buscará conseguir su primera victoria del certamen, en un compromiso que luce favorable en el historial reciente, ya que en el duelo anterior entre ambas escuadras, el conjunto tunero se impuso por marcador de 2-0 en su visita a la ciudad de Santiago de Querétaro.

Atlético de San Luis intentará aprovechar esa inercia positiva para sumar sus primeros tres puntos del torneo, frente a un rival que no ha sido del todo complicado para las potosinas en sus enfrentamientos directos.

En el recuento histórico, ambas instituciones se han enfrentado en 12 ocasiones, con un balance de cinco victorias para Querétaro, tres empates y cuatro triunfos para el conjunto potosino, cifras que reflejan la paridad entre ambos equipos. Con estos antecedentes, se espera un duelo cerrado, donde Atlético de San Luis Femenil saldrá con la obligación de hacer valer su condición de local y cambiar el rumbo dentro del Clausura 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anthony Edwards gana MVP en final del Juego de Estrellas NBA en Inglewood
Anthony Edwards gana MVP en final del Juego de Estrellas NBA en Inglewood

Anthony Edwards gana MVP en final del Juego de Estrellas NBA en Inglewood

SLP

AP

Victor Wembanyama fue el máximo anotador del Resto del Mundo pese a la derrota en la final.

Ben Shelton vence a Taylor Fritz y gana Dallas Open en Texas
Ben Shelton vence a Taylor Fritz y gana Dallas Open en Texas

Ben Shelton vence a Taylor Fritz y gana Dallas Open en Texas

SLP

AP

El tenista estadounidense Ben Shelton ganó su cuarto título ATP tras superar a Taylor Fritz en Dallas.

Pablo Barrera rechaza naturalizados en selección mexicana
Pablo Barrera rechaza naturalizados en selección mexicana

Pablo Barrera rechaza naturalizados en selección mexicana

SLP

El Universal

El exjugador señala que solo los nacidos en México sienten el orgullo de portar la camiseta nacional.

Chivas lideran Clausura 2024 tras vencer al América
Chivas lideran Clausura 2024 tras vencer al América

Chivas lideran Clausura 2024 tras vencer al América

SLP

EFE

Guadalajara suma 18 puntos con seis victorias y mantiene ventaja sobre Cruz Azul y Pumas.