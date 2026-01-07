ADSL Femenil refuerza su arco

El Club Atlético de San Luis Femenil informó de manera oficial la incorporación de Dayra Bustos, portera mexicana que se une al conjunto potosino procedente de Cruz Azul, como parte del fortalecimiento de su plantel de cara a los próximos compromisos.

A lo largo de su proceso formativo, Dayra Bustos ha sido parte de las fuerzas básicas de Guadalajara, León y Cruz Azul, instituciones en las que se distinguió por su constancia, disciplina y compromiso dentro del terreno de juego, consolidándose como una guardameta confiable y de proyección.

Durante el torneo Apertura 2025, Bustos fue una de las jugadoras más regulares del equipo Sub-19 de Cruz Azul, al acumular más de mil 300 minutos de actividad, además de tener participación como titular en la Fase Final del certamen, demostrando seguridad bajo los tres postes y madurez en momentos clave.

Con esta incorporación, el Atlético de San Luis Femenil suma talento joven a su plantel, apostando por el desarrollo y crecimiento de jugadoras nacionales. El club dio la bienvenida a Dayra Bustos, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera, ahora defendiendo los colores potosinos.

