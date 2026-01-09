ADSL Femenil suma 2 jugadoras

El Club Atlético de San Luis Femenil continúa fortaleciendo su proyecto deportivo de cara a los próximos compromisos y al Clausura 2026, al anunciar la incorporación de Chiara Singarella y Frida Vargas, dos futbolistas que llegan para aportar talento, juventud y experiencia internacional al conjunto potosino.

Chiara Singarella, futbolista argentina de 22 años, se desempeña como mediocampista ofensiva y arriba al Atlético de San Luis procedente de Purdue Soccer, equipo de la División I de la NCAA en Estados Unidos. Dentro de su proceso formativo, Singarella fue parte de Independiente Rivadavia, club con el que conquistó tres campeonatos consecutivos, antes de continuar su desarrollo en el futbol universitario estadounidense.

Durante su etapa en la NCAA defendió los colores de Kennesaw State, South Alabama y Purdue, acumulando más de 60 partidos disputados, con un balance de 21 goles y 10 asistencias, cifras que respaldan su capacidad ofensiva y su aporte en el mediocampo.

A nivel internacional, Chiara Singarella cuenta con una destacada trayectoria con la Selección Nacional de Argentina. Fue convocada desde temprana edad y participó en los Juegos ODESUR 2018 con apenas 14 años, convirtiéndose en la deportista argentina más joven del certamen. En 2022 debutó con la selección mayor en un encuentro ante Colombia y, un año más tarde, formó parte de la lista oficial de 23 jugadoras que representaron a Argentina en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Por otra parte, el club potosino también informó la incorporación de Frida Vargas como nueva futbolista del equipo para el Clausura 2026. Vargas nació el 27 de marzo de 2004 en Anchorage, Alaska, y realizó su proceso formativo en el futbol universitario de Estados Unidos con el equipo femenil de Southern Oregon University (Raiders).

Frida se integró a la universidad en 2022 y para 2024 se consolidó como titular indiscutible, al disputar los 17 partidos de la temporada, en los que registró 4 goles y 6 asistencias. En 2025, mantuvo su progresión al convertirse en la segunda jugadora en la historia de la institución en alcanzar al menos ocho goles y ocho asistencias en una sola campaña.

Esta será la primera experiencia profesional de Frida Vargas en la Liga MX Femenil. Tras su llegada al Atlético de San Luis, la futbolista manifestó su compromiso con la institución y su disposición para adaptarse rápidamente, con el objetivo de aportar al proyecto deportivo y contribuir al crecimiento del equipo en la competencia nacional.