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ADSL recibe esta noche a Cruz Azul

La escuadra potosina arrancará el Apertura 2026 ante el vigente campeón

Por Romario Ventura

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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ADSL recibe esta noche a Cruz Azul
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      Atlético de San Luis comenzará este viernes su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX cuando reciba al vigente campeón Cruz Azul, en duelo correspondiente a la Jornada 1 que se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

      Previo al compromiso, el mediocampista francés Sébastien Salles-Lamonge y el director técnico Diego Mejía ofrecieron una conferencia de prensa en la que coincidieron en que el equipo llega preparado e ilusionado para afrontar el inicio del certamen.

      "Hace ahora un mes y medio que estamos trabajando muy bien y ya con muchas ganas de arrancar el viernes. Primero felicidades a ellos por ganar el torneo, ya sabemos que es muy difícil. Ahora empieza otro torneo y veremos qué pasa", comentó el mediocampista.

      Por su parte, Diego Mejía reconoció que la pretemporada estuvo marcada por momentos complicados debido a la salida de un integrante importante del equipo, aunque resaltó la respuesta del grupo y el crecimiento futbolístico mostrado durante las últimas semanas.

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      "La pretemporada fue un poco agridulce por la noticia de alguien importante como Yohau, pero hemos trabajado muchísimo. Hemos elevado la competencia interna del grupo y cada día el equipo entiende mejor el modelo de juego. Estoy muy ilusionado porque veo un gran equipo que puede competir y no hay mejor manera de iniciar que enfrentando al actual campeón", señaló el estratega.

      El técnico potosino explicó que la competencia interna ha fortalecido al plantel y que todos los futbolistas se sienten parte importante del proyecto, situación que considera fundamental para afrontar un torneo de alta exigencia.

      En ese sentido, Salles-Lamonge afirmó que enfrentar a Cruz Azul representará una prueba ideal para medir el nivel alcanzado tras la preparación. "Todos están metidos y cada uno se siente importante dentro del grupo. Este partido será la mejor prueba posible después de este mes y medio de trabajo para ver cómo respondemos con este grupo joven", apuntó.

      Finalmente, Diego Mejía habló sobre la confianza que existe en los jóvenes surgidos de las fuerzas básicas y aseguró que tendrán oportunidades cuando estén completamente preparados.

      "La única diferencia que hay entre un jugador de Primera División y uno de fuerzas básicas muchas veces son los hábitos. Estamos trabajando todos los días con ellos y es un proceso. El día que alguno esté listo, sin duda tendrá la posibilidad de jugar", concluyó.

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