España entrena en Nueva Jersey con humo de incendios forestales

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Con el sol obstruido por la bruma, los jugadores de España practicaron el jueves al aire libre en el norte de Nueva Jersey, de cara a la final de la Copa del Mundo, mientras las condiciones del aire seguían siendo peligrosas por el humo de los incendios forestales en Canadá.

Calidad del aire y riesgos para la salud

Se desconoce cuán intenso fue el entrenamiento que realizó España. Los miembros de la prensa sólo pueden observar los primeros 15 minutos de lo que estaba programado como una sesión de una hora en East Hanover, a partir de las 11 de la mañana (1500 GMT).

Argentina permaneció en el área de Atlanta para entrenar menos de 24 horas después de remontar para vencer a Inglaterra y alcanzar la final por segundo Mundial consecutivo. Marietta, Georgia, está lo suficientemente al sur como para evitar los efectos del incendio, que el viento está empujando hacia el sureste desde el norte de la provincia canadiense de Ontario, lo que activó advertencias desde el Norte de Estados Unidos hasta el Noreste.

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Impacto de los incendios y recomendaciones oficiales

Las autoridades instaron a la gente a permanecer en interiores o a usar mascarillas al aire libre, ya que la calidad del aire alcanzó niveles de entre insalubre y peligrosa, lo que significa que es perjudicial para cualquiera, independientemente de sus condiciones de salud. Expertos manifestaron preocupación por realizar prácticas al aire libre.

"Estos son deportistas de alto nivel que mueven mucho aire a través de sus pulmones durante cada práctica y en cada partido, y realmente no deberían estar entrenando afuera si los niveles de calidad del aire están en rangos peligrosos por contaminación relacionada con los incendios forestales", advirtió la doctora Courtney Howard, médica de urgencias y funcionaria de la Global Climate and Health Alliance.

"Ese es el momento de programar una práctica bajo techo. Podrías ponerles una mascarilla N95, pero tratar de asegurarte de que la mascarilla de todos esté bien ajustada, sospecho que no es la mejor opción. Yo iría a buscar una instalación intramuros con aire acondicionado que sea un refugio de aire limpio".

Los mensajes enviados a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol para preguntar si eso se consideró o si era posible no recibieron respuesta inmediata. Se espera que el humo se disipe del área mucho antes de la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, con el inicio programado para las 3 de la tarde (1900 GMT).

La calidad del aire en East Hanover el jueves comenzó siendo "insalubre" temprano por la mañana, pero se fue limpiando, de modo que a media tarde era simplemente "insalubre para grupos delicados", según el sistema de monitoreo Air Now de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

La contaminación por partículas en Nueva Jersey el jueves fue más de siete veces superior al estándar de la Organización Mundial de la Salud. El pronóstico prevé una mejora a "moderada" para el domingo.

El humo de los incendios forestales —que se están generando y propagando más en Norteamérica a medida que la Tierra se calienta— afecta a casi todos los sistemas del cuerpo y mata a decenas de miles de personas al año, según muestran numerosos estudios médicos.

Ataca al cuerpo de inmediato, disparando los casos de asma y aumentando las salidas de ambulancias en cuestión de horas. El humo puede desencadenar inflamación en distintas partes del cuerpo, atacando a menudo los puntos más débiles de una persona, lo que luego puede derivar en distintos efectos de un sistema inmunitario que intenta combatir un irritante nocivo, indicaron médicos y científicos.

"No es saludable para nadie estar en el humo, especialmente si estás haciendo ejercicio. Estás intercambiando más aire, así que te expones a aún más contaminantes, e incluso las personas sanas en algún momento tendrán algún tipo de efecto en la salud por la exposición al humo", indicó la científica investigadora en salud ambiental Mary Johnson, de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

"Así que, aunque se trate de personas jóvenes y sanas, no es una buena idea hacer ejercicio en este tipo de entorno".

Los científicos han contabilizado al menos 1.000 toxinas en el humo de los incendios forestales, de acuerdo con Luke Montrose, toxicólogo ambiental de la Universidad Estatal de Colorado.

"Si te diera una lista, reconocerías algunas de éstas como muy malas, a menudo asociadas con la quema de combustible diésel o el humo del cigarrillo, cosas como el formaldehído o los compuestos orgánicos volátiles", explicó Montrose. "El solo humo puede ser malo".