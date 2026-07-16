Detienen a Ricardo Thompson en Ensenada por tráfico de huachicol

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Thompson Navarro, socio de la empresa Ingemar, también fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por su implicación en tráfico de huachicol fiscal a gran escala.

Detalles confirmados de la detención

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprehendieron al empresario en el municipio de Ensenada, Baja California.

Acciones de la autoridad

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Y posteriormente fue trasladado a la delegación de la FGR en Tijuana para ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

El documento indica que Ricardo Thompson Navarro fue detenido minutos después de las dos de la tarde, tiempo de Baja California.

La FGR lo acusa de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.