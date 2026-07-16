RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Entre aplausos, reconocimientos y mensajes de agradecimiento, la comunidad del Andes International School celebró la ceremonia de clausura de Primaria Superior del ciclo escolar 2025-2026.

El evento reunió a estudiantes, familias, docentes y directivos para marcar el cierre de una etapa y reconocer el esfuerzo realizado a lo largo del año.

La celebración inició con una oración y la celebración eucarística encabezada por el padre Gabriel del Valle.

Enseguida, se realizó el acto académico, presidido por directivos del plantel educativo.

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Durante la ceremonia, el director Benjamín Delgado dirigió un mensaje a la comunidad educativa en el que reconoció la dedicación de los alumnos, el acompañamiento constante de las familias y el compromiso del personal docente y administrativo.

Como parte del programa, se entregaron reconocimientos a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, distinguiendo su desempeño en diferentes ámbitos de su formación.

La ceremonia concluyó entre aplausos y muestras de orgullo por parte de las familias, en un ambiente de celebración que marcó el cierre del ciclo escolar y despidió a la generación 2026, que culminó su etapa de primaria para dar paso a nuevos retos académicos.