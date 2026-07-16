Paris Jackson enfrenta a albacea por herencia de Michael Jackson

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- Paris Jackson, la única hija del "Rey del Pop", protagoniza un nuevo capítulo de la disputa legal que mantiene con el albacea del patrimonio de su padre, Michael Jackson. La cantante se opone a la petición de John Branca de mantener bajo reserva algunos documentos relacionados con el pago de honorarios por la administración de la herencia.

Disputa legal por confidencialidad en documentos de la herencia

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, Branca argumenta que hacer pública esa información podría perjudicar futuros acuerdos comerciales del patrimonio o ser utilizada por terceros en su contra.

Paris ha manifestado su inconformidad con la administración de la herencia desde 2025. Según los documentos, considera que ha tenido acceso limitado a la información financiera del patrimonio, por lo que ha solicitado una mayor transparencia en su gestión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reacciones y argumentos de las partes involucradas

En respuesta, el albacea aseguró que las declaraciones de Jackson "ignoran la realidad de la situación" y sostuvo que varios de sus argumentos contienen señalamientos que no guardan relación con la solicitud de confidencialidad que actualmente analiza el tribunal.

La hija de Michael Jackson también recordó que anteriormente obtuvo un fallo favorable para impedir que el patrimonio realizara futuros pagos extraordinarios a despachos jurídicos externos. Además, sostiene que la petición de Branca para mantener reservados los documentos parece ser una táctica para proteger su reputación, más que a beneficiar a la herencia.

La también modelo afirma que John Branca y el fallecido John McClain recibieron más de 120 millones de dólares por su trabajo como administradores del patrimonio, una cifra que, según ella, contrasta con lo que han recibido ella y sus dos hermanos desde la muerte del cantante en 2009.

Por su parte, los albaceas han sostenido anteriormente que los tres hijos de Michael Jackson han recibido millones de dólares en beneficios derivados del patrimonio.

Con el fallo emitido por el tribunal de Los Ángeles anteriormente, los abogados de los albaceas debían presentar informes financieros correspondientes al periodo de 2019 a 2024 antes del 15 de septiembre.

Paris pide que se rechace la solicitud de Branca sobre la confidencialidad.