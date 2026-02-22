ADSL sucumbe ante los Zorros

En actividad de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Club Atlético de San Luis fue superado y neutralizado en la segunda mitad para terminar cayendo 3-2 ante los Rojinegros del Atlas Futbol Club en duelo celebrado en el mundialista Estadio Jalisco.

El conjunto potosino inició con intensidad y apenas al minuto 3 tomó ventaja en el marcador. Joao Pedro definió de pierna zurda dentro del área para colocar el 0-1 en los primeros instantes del encuentro. Atlas buscó reaccionar al 18´, pero la defensa visitante respondió de buena manera para mantener la ventaja.

San Luis continuó generando peligro. Al 31´, Manuel Capasso intentó sorprender con un disparo de larga distancia, mientras que al 37´ Jesús Medina probó con un remate que pasó cerca del arco rojinegro. La insistencia rindió frutos al 41´, cuando Eduardo Águila apareció dentro del área, recibió asistencia de Medina y definió frente al arquero para ampliar la ventaja 0-2.

Sin embargo, antes del descanso, una jugada revisada en el VAR derivó en penal a favor de los locales en tiempo agregado, el cual fue convertido por Diego González para acercar a Atlas 2-1.

En la parte complementaria, el cuadro tapatío logró el empate al 59´, nuevamente desde los once pasos, esta vez por conducto de Eduardo Aguirre tras una mano señalada dentro del área. El panorama se complicó aún más para los potosinos al minuto 82, cuando Eduardo Águila fue expulsado rigoristamente luego de revisión en el VAR.

Con superioridad numérica, Atlas encontró el tanto definitivo al 83´, cuando Germán Rodríguez remató de cabeza para sellar el 3-2 final. Atlético de San Luis buscará retomar el camino del triunfo el próximo sábado 28 de febrero, cuando reciba a Puebla en el Estadio Alfonso Lastras, en duelo correspondiente a la jornada 8 del campeonato mexicano.