ADSL visita al campeón Monterrey

Aunque en el papel, el partido entre Atlético de San Luis contra Monterrey, se ve favorable para la escuadra potosina, lo cierto, es que es un encuentro complicado para la gente de Guillermo Vázquez, que deberá de jugar adecuadamente para poder salir con un buen resultado del estadio BBVA, cuando este día se enfrenten a partir de las 17.00 horas.

Ambos cuadros vienen de perder en su jornada anterior, en donde el Atlético de San Luis cayó como local ante el FC Juárez con marcador de 3 goles a cero, mientras que el cuadro regiomontano perdió como visitante ante el Toluca con cartones de 2-0.

Atlético de San Luis no debe de confiarse de la mama racha por la que está pasando la escuadra que dirige el "turco" Mohamed en donde hasta el momento, no ha podido conseguir una victoria y la situación en la Sultana del Norte no le favorece al actual campeón del futbol mexicano.

Los colchoneros potosinos marcha en la novena posición de la clasificación general y en general tienen buenos resultados jugando de visitante en donde cosecha una victoria, dos empates y una derrota, para sumar cinco unidades en patios ajenos.

Por su parte, el cuadro del Monterrey, es el último lugar de la tabla de posiciones, en donde todavía en este Torneo Clausura 2020 no conoce lo que es una victoria, cosecha tres empates y tienen 5 derrotas, y en casa, los Rayados solo acumulan 2 empates, por lo que la situación en Monterrey está complicada y necesitan urgentemente rectificar el camino, para no verse en la situación de no poder calificar a la liguilla, siendo los actuales campeones