Afición de Chivas estalla contra Chicharito Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El regreso de Javier "Chicharito" Hernández a la Liga MX no ha sido el esperado para el jugador, el equipo y la afición, quedando a deber en cada presentación que pisa la cancha.

Con temas extracancha como carta de presentación, el exjugador del Real Madrid no ha logrado conectar con la grada, misma que, tras su reciente actuación ante Toluca, explotó contra el veterano atacante.

Hernández, quien al igual que sus compañeros tuvo una triste salida a la cancha, fue evidenciado por los usuarios en redes sociales, quienes, hartos de sus fallas, pidieron a la directiva de Chivas la salida del delantero.

"Chicharito", que se volvió tendencia, recibió múltiples ataques por sus actitudes en la cancha, asegurando que su presencia le hace mucho daño al equipo, al no ejercer como capitán y quitarle minutos a jóvenes delanteros.

Con comentarios como: "Pero la culpa es nuestra por recibir las migajas de un jugador que nunca aportó nada valioso a las vitrinas del club", "Deberían mandarlo a la Sub-21 con el ´Cone´ Brizuela" y "¡Que lo corran! Denle oportunidad a gente que sí resuelva", la presión sobre Hernández ha aumentado.

El último gol de Javier "Chicharito" Hernández con Chivas se produjo el 27 de febrero de 2025, durante la jornada 9 del Clausura 2025 en la Liga MX. En ese partido, Chivas visitó al Atlético de San Luis.