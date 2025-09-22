Dr. Chessani y sus Huapangueros, la voz de SLP por el mundo

Un 15 de septiembre de 1985, en Rioverde, San Luis Potosí, el Dr. Elías Naif Chessani inició una travesía musical que, con el tiempo, lo convertiría en uno de los embajadores del huapango potosino. Comenzó con un grupo de cuatro músicos y la pasión por la topada, un duelo poético-musical del huapango.

Su propuesta musical fusiona lo tradicional con lo contemporáneo, aunque conserva la esencia del huapango.

Chessani explica en Pulso al Aire que necesita mantenerse informado sobre temas sociales y políticos para escribir sus versos. Su música aborda problemáticas reales y actuales, usando el huapango como herramienta de crítica y reflexión.

"Para mí es un alimento espiritual, me da fuerza, me da vida, me estimula mi problema de enfermedades que uno tiene ya grande, pero esto me sirve".

Además de su trabajo artístico, ha buscado que cada presentación tenga una carga cultural. Su vestimenta, sus letras y su discurso buscan representar a San Luis Potosí en todos los escenarios posibles, por lo que ha llevado su música a países como Estados Unidos, España, Italia, Ecuador y Bulgaria, con el mensaje claro de promover la cultura potosina a través del huapango.

"Es importante que nos den un lugar y nos apoyen porque es llevar lo que es SLP, su tradición, rebozos, trajes típicos, que son hermosos, el traje de la Huasteca, de la zona Media y llevar esta música con un concepto importante de lo que es San Luis Potosí"

Sin embargo, pese al reconocimiento internacional, el respaldo local ha sido limitado. Tras 26 años de presentaciones ininterrumpidas en la FENAPO, el grupo dejó de ser convocado hace tres años. La razón: "no hay presupuesto para artistas potosinos", señala.

Les han llegado a proponer que se presenten sin pago alguno, algo inviable considerando que los integrantes viajan desde municipios como Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde.

La ironía es evidente, pues mientras otras regiones del mundo celebran su talento, en su propio estado no siempre encuentran el espacio que merecen.

El Dr. Chessani y sus Huapangueros de Rioverde no solo tocan música sino que rescatan el alma de San Luis Potosí y la proyectan al mundo.