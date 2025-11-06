Aficionados del St. Pauli se convierten en propietarios del estadio de la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Los aficionados del St. Pauli de la Bundesliga tomaron el control como propietarios mayoritarios del estadio de su club.

El club de la Bundesliga informó el jueves que una cooperativa de aficionados recaudó unos 29 millones de euros (33,5 millones de dólares) para adquirir las acciones que los convertirán en copropietarios del Estadio Millerntor.

"Esto significa que el corazón del club ahora pertenece oficialmente a la cooperativa, y por lo tanto a sus miembros", afirmó el club en un comunicado. "Con la adquisición de la empresa del estadio, se ha dado un paso crucial para asegurar el futuro del Millerntor permanentemente en manos de la comunidad del FCSP".

St. Pauli se encuentra en una parte de Hamburgo que incluye su famoso distrito rojo. El club de fútbol del mismo nombre es conocido por sus aficionados de izquierda. La calavera y las tibias cruzadas, sinónimo del club, fue popularizada por seguidores que se identificaban como punks.

El club informó que más de 22.000 personas participaron en la acción de la cooperativa de aficionados. En abril se anunció que más de 21.000 miembros se unieron a la iniciativa de recaudación de fondos después de que finalizara su período de suscripción de casi cinco meses, aunque los miembros aún podían unirse si se perdieron la fecha límite.

"Hemos demostrado que es posible un tipo diferente de fútbol y un modelo de financiación distinto", expresó el presidente de St. Pauli, Oke Göttlich. "Un enfoque cooperativo y sostenible para los negocios también es posible en el fútbol profesional, al igual que la participación de muchas personas que asumen una responsabilidad compartida".

Cada miembro gastó 850 euros (980 dólares) por cada acción que compraron, de los cuales 100 euros (115 dólares) se destinaron a tarifas y contribuciones. Cada compra ingresó al comprador en un sorteo de premios que incluía una cena con el capitán del equipo Jackson Irvine, paquetes VIP y camisetas firmadas.

Uli Hoeneß, influyente en el Bayern Múnich, quien organizó un partido benéfico para St. Pauli en 2003 cuando el club estaba en dificultades financieras, es uno de los nuevos accionistas.

"Estamos encantados con el tremendo apoyo a la cooperativa, a la idea de un tipo diferente de fútbol y una forma distinta de hacer negocios", indicó Andreas Borcherding, CEO de la cooperativa. "Estamos muy contentos de haber dado este paso ahora".

El jefe financiero de St. Pauli, Wilken Engelbracht, comentó que esto significa que el club puede invertir utilizando sus propios recursos, incluyendo la expansión del centro de rendimiento.

Engelbracht iba a presentar cifras concretas en una reunión de miembros de la cooperativa el 15 de noviembre.

St. Pauli fue promovido a la Bundesliga la temporada pasada, pero ha estado luchando en el campo con seis derrotas consecutivas antes de enfrentarse a Freiburg como visitante el domingo.