Aficionados insultan y provocan a jugadores de los Tuzos

La afición de los Tuzos de Pachuca se metió con los jugadores al final del juego que empataron ante el FC Juárez, pero el técnico Paulo Pezzolano afirma que esto cambiará si se meten al repechaje. Miguel Herrera Equihua, defensor de los hidalguenses se gritó con algunos aficionados por esta razón.

Pezzolano le dio la razón a la gente: "La afición pedía huevos a los jugadores, y por eso hubo intercambios", dijo. Pero... "Si a la gente le damos el repechaje, cambiaran su actitud y estarán con nosotros. Si insultan al entrenador estará bien, porque los jugadores están dejando todo. Si hablamos mucho y no se ve, la afición tiene la razón".

Del juego, comentó: "No se puede admitir cómo regalamos el primer tiempo, el equipo estirado, en este momento del torneo no podemos regalar anda, pero en el segundo mejoramos, aunque no nos dio para ganar los tres puntos. Tenemos que entrar al reclasificatorio, estamos sufriendo goles increíbles y erramos cuestiones que no se comprenden".

Aceptó que "va a ser complicado meterse, pero el grado de complicación dependerá de cómo entremos al campo. Hay que esperar hasta el último minuto. Nos han faltado goles, generamos y no concretamos, por ahí está el campeonato. Ahora viene el juego ante Pumas, y eso es todo".

Ricardo Ferretti: El empate fue justo. Ricardo Ferretti dijo que el empate entre los Bravos de Juárez y el Pachuca fue lo mejor para ambos clubes. "El resultado es justo, pudimos ganar, pudimos perder. Con el empate todos estamos insatisfechos, pero hay que aceptar las cosas. Ambos tuvimos las oportunidades... Fue justo".

De la falta de Fair Play de los Tuzos en el gol que propició el empate, mencionó: "Son decisiones que el árbitro toma. Lo que pasó es que cuando en el primer tiempo uno de los jugadores de Pachuca quedó en el suelo echamos la pelota para afuera, en el segundo tiempo, lo que precede la jugada del gol fue lo mismo, los jugadores del Pachuca siguieron y el árbitro no paró el juego.

Pero son decisiones, el reglamento no obliga y cae el gol y viene la molestia de los jugadores, pero se debe de entender que el árbitro es la máxima autoridad... El jugador no debe de parar para nada, porque ahí está el VAR para revisar la jugada".

Se va satisfecho con lo que dieron sus jugadores: "Todos cumplen, hace un futbol donde no podemos recriminar ni elogiar. Uno siempre quiere que tengan una excelente actuación, porque así podríamos ganar".