AG Elite Academy impulsa el futbol infantil en SLP

AG Elite Academy, una de las instituciones deportivas de mayor crecimiento en la ciudad, realizó una jornada en la que presentó oficialmente a sus equipos y entregó los uniformes a sus jugadores. El evento reunió a familias, entrenadores y patrocinadores, consolidándose como un espacio para destacar la formación deportiva y la proyección de los jóvenes futbolistas en distintas categorías.

La actividad contó con la presencia de Omar Nicolás Govea García, jugador de Chivas y ex seleccionado nacional con experiencia en la UEFA Champions League. Durante su participación, Govea dirigió un mensaje a los niños sobre perseverancia, disciplina y pasión por el deporte, y resaltó la calidad de la academia: "Los jugadores están en buenas manos, con entrenadores certificados y entrenamientos de gran nivel", afirmó.

Bajo la dirección de los profesores Cruz Govea y Carlos Aquino, la academia se enfoca en formar futbolistas completos, fortaleciendo aspectos técnicos, tácticos, físicos y de valores. La institución busca ofrecer un entorno profesional que prepare a los jóvenes para retos competitivos, enfatizando que cada niño es un proyecto de vida, no solo un jugador más.

Durante la jornada, también se presentaron las alianzas con patrocinadores locales, que ofrecen apoyo y servicios a las familias, incluyendo atención médica especializada, fisioterapia, nutrición y estética, así como descuentos en productos y servicios relacionados con la práctica deportiva. Estos convenios reflejan el interés de la academia por integrar el desarrollo deportivo con el bienestar familiar.

Con la mirada puesta en torneos regionales y nacionales, AG Elite Academy mantiene abiertas sus inscripciones para niños y niñas interesados en sumarse a sus entrenamientos, que incluyen sesiones regulares, clases personalizadas para porteros y partidos entre semana. La institución busca proporcionar experiencias de alto rendimiento que impulsen tanto la formación deportiva como el crecimiento personal de sus jugadores.