Agarrón entre papá de Checo Pérez y Jos Verstappen

Lejos quedaron los roces que en su momento tuvieron Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez en Red Bull. Ahora, quienes protagonizaron un nuevo choque fueron sus padres: Jos Verstappen y Antonio Pérez Garibay.

En una publicación en X, Jos llamó "cobarde" al padre de Checo, luego de que este último diera una entrevista en la que habló de las desigualdades vividas por el piloto mexicano en la escudería austriaca y asegurara que "Checo convirtió a Mad Max en campeón".

"Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador", escribió Jos Verstappen.

Durante su charla con Victory Media, Pérez Garibay afirmó:

"Checo corrió para Red Bull durante cuatro años. ¿Cuántos años ganó Red Bull el campeonato? Cuatro años. Checo Pérez convirtió a Verstappen en campeón. Si Checo hubiera tenido el mismo coche, ahora sería campeón del mundo".

El padre del piloto mexicano recordó que el RB20 nunca se adaptó al estilo de manejo de Checo, lo que lo llevó a resultados por debajo de lo esperado y finalmente a su salida de Red Bull.

"Red Bull lo necesitaba para que Verstappen fuera campeón del mundo. Le dieron un gran coche y mantuvo detrás a un ocho veces campeón del mundo: Lewis Hamilton. Así que Checo tiene mucho que ver en los campeonatos del mundo de Red Bull", concluyó.

Mientras Max Verstappen continúa en la pelea con Red Bull, Checo Pérez arrancará una nueva etapa con el equipo Cadillac a partir de la temporada 2026. Por lo pronto, Max verá acción en el Gran Premio de Italia, que se disputará este domingo 7 de septiembre a las 7:00 a.m. (hora del centro de México).