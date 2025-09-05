Cae banda que perpetró robo en Daikin

Recientemente se detuvo a la banda de criminales que sustrajeron dinero de un cajero en la zona industrial e intentó atracar otro dispositivo en la avenida Himno Nacional, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

El pasado 18 de julio cerca de las 06:00 horas, cuando el personal de Daikin se disponía a pagar las horas extras a los trabajadores, hombres armados ingresaron al lugar, golpeando a varios empleados y a varios guardias de seguridad y robaron 300 mil pesos

Juárez Hernández argumentó que derivado de reuniones con las empresas bancarias y de seguridad privada, así como la aplicación de operativos, permitió identificar y aprehender a los presuntos responsables.

Por cuestiones de secrecía y evitar alterar la investigación ministerial en curso, el secretario de seguridad evitó informar el número de involucrados detenidos.

Como antecedentes, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se trataba de una banda de origen local.