Agónico pase de Tigres en Concachampions con gol de Nahuel Guzmán en último minuto

Nahuel Guzmán fue el héroe de los Tigres y evitó una eliminación temprana en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El portero se elevó y marcó con la cabeza en el minuto 93, el gol que le dio a los felinos el pase a los cuartos, al vencer 4-2 (5-4 en el global), al Alianza.

Las anotaciones de visitante le daban el pase al club de El Salvador, que se quedó a 60 segundos de eliminar a los regiomontanos. Si no fuera por Guzmán, los Tigres ya estarían fuera del torneo internacional. Los felinos se adelantaron con tres goles en 15 minutos. Enner Valencia abrió los cartones (9') y André-Pierre Gignac hizo doblete (17' y 23'). Pero un doblete de Juan Carlos Portillo fue mucho para los regiomontanos, que se pusieron helados cuando el club de El Salvador los obligó a hacer otro tanto para no ser eliminados.

Todo el segundo tiempo el equipo de Ferretti se fue al frente para buscar el gol que los metía a los cuartos de final de la Concachampions, pero no llegó y la maldición del "Tuca" en competencias internacionales parecía continuar. Los centroamericanos aprovecharon cualquier contacto para tirarse, rodar por el césped del Volcán y comerse varios segundos, para agotar el reloj. La táctica del entrenador Wilson Gutiérrez funcionaba. Los últimos momentos del partido fueron dramáticos, con centros y remates por todos lados, pero ninguno terminó en la portería del Alianza... al menos, los intentos de los delanteros, mediocampistas y defensas. Tuvo que ser Nahuel, el que porta los guantes, el héroe, quien evitó la humillación en el estadio Universitario.

El meta remató con la cabeza, al minuto 93, como si fuera delantero, como si fuera un experto en la materia, y logró el tanto que buscó Tigres. Los regiomontanos están en los cuartos de final de la Concachampions.

Además, André-Pierre Gignac se volvió en el máximo goleador del futbol regiomontano. El francés, centro delantero de los Tigres, con los dos tantos que le marcó al Alianza de El Salvador en el juego de vuelta por los octavas de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, llegó a 122 goles. Así supera por uno a Humberto Suazo, excentro delantero de los Rayados de Monterrey, quien jugó con el cuadro de La Pandilla de 2007 a 2014, con un lapso entre estos años en el cual se fue al futbol de España. El francés Gignac, quien llegó al futbol mexicano en 2015, ha marcado 104 goles en el torneo de Liga; 3 en la Copa; y 15 en torneos de índole internacional.