Águilas de UASLP pierden ante Lincitas
En actividad de la Liga Universitaria de Baloncesto (LUBA), el conjunto de Lincitas del Instituto Tecnológico de Celaya logró una importante victoria al derrotar 52-41 a la UASLP, en un encuentro disputado en la duela de la Unidad Deportiva Universitaria, dentro de la rama femenil.
El partido fue sumamente cerrado de principio a fin, reflejo de la intensidad y el equilibrio que ambas escuadras mostraron durante los cuatro periodos. La UASLP tomó la iniciativa en el arranque, logrando imponerse 15-13 en el primer cuarto; sin embargo, Lincitas respondió en el segundo parcial, que terminó empatado a 15 unidades, dejando el marcador muy apretado al medio tiempo.
Para el tercer periodo, Lincitas ajustó en defensa y logró contener el ataque universitario, llevándose el parcial 12-11, lo que les permitió mantenerse en la pelea de cara al cierre del encuentro. En el último cuarto, la tensión se hizo evidente en la duela, con ambas escuadras disputando cada balón. Lincitas consiguió un ajustado 11-9 en el parcial definitivo, suficiente para sellar el triunfo por la mínima diferencia.
El marcador final fue 52-41 a favor de Lincitas, en un duelo que destacó por la entrega, la intensidad defensiva y la emoción hasta los últimos segundos. Con este resultado, Lincitas suma una valiosa victoria en la competencia, mientras que la UASLP dejó constancia de su competitividad en un encuentro que se definió por detalles.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth
AP
Diego Simeone destacó la importancia de avanzar y la determinación del equipo en el partido.
Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa
AP
El equipo noruego sorprendió al vencer 2-1 en San Siro y lograr un global 5-2 ante el Inter.
Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo
El Universal
Miguel Herrera se integra al panel de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026.