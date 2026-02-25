Águilas de UASLP pierden ante Lincitas

En actividad de la Liga Universitaria de Baloncesto (LUBA), el conjunto de Lincitas del Instituto Tecnológico de Celaya logró una importante victoria al derrotar 52-41 a la UASLP, en un encuentro disputado en la duela de la Unidad Deportiva Universitaria, dentro de la rama femenil.

El partido fue sumamente cerrado de principio a fin, reflejo de la intensidad y el equilibrio que ambas escuadras mostraron durante los cuatro periodos. La UASLP tomó la iniciativa en el arranque, logrando imponerse 15-13 en el primer cuarto; sin embargo, Lincitas respondió en el segundo parcial, que terminó empatado a 15 unidades, dejando el marcador muy apretado al medio tiempo.

Para el tercer periodo, Lincitas ajustó en defensa y logró contener el ataque universitario, llevándose el parcial 12-11, lo que les permitió mantenerse en la pelea de cara al cierre del encuentro. En el último cuarto, la tensión se hizo evidente en la duela, con ambas escuadras disputando cada balón. Lincitas consiguió un ajustado 11-9 en el parcial definitivo, suficiente para sellar el triunfo por la mínima diferencia.

El marcador final fue 52-41 a favor de Lincitas, en un duelo que destacó por la entrega, la intensidad defensiva y la emoción hasta los últimos segundos. Con este resultado, Lincitas suma una valiosa victoria en la competencia, mientras que la UASLP dejó constancia de su competitividad en un encuentro que se definió por detalles.

