CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- El gran día se acerca. Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y el presente de la Selección Mexicana no es del todo esperanzador.

Javier Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana

Y no precisamente por el desempeño en el terreno de juego, sino por la lista de lesionados que no deja de crecer rumbo al próximo Mundial 2026.

Nombres como Edson Álvarez, César Huerta, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Gilberto Mora o Santiago Giménez, parecían casi seguros hace unos meses para estar en la justa mundialista; sin embargo, su presente no es el mejor.

Algunos, como el caso del "Machín", entran a una etapa de recuperación de una cirugía, otros, entran a fase de rehabilitación y otros nombres como Gilberto Mora, son una incógnita.

"Estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete jugadores. Estuve en la semana con (Gil) Mora, tiene problema de pubalgia; le hablé a (Luis) Romo, a Edson (Álvarez) también; tenemos gente permanentemente en contacto con ellos, estamos muy al pendiente, no los abandonamos, son circunstancias del futbol", declaró Javier Aguirre.

Estado médico y seguimiento personalizado de los jugadores lesionados

El "Vasco" reveló un parte médico poco alentador sobre el zaguero Jesús Orozco Chiquete sobre quien dijo "será muy difícil que llegara al Mundial"; otros casos como Alexis Vega quien "limpió su rodilla", confían en que podrá estar próximamente.

Aguirre enfatizó que ha hablado con todos personalmente y lo hará en los próximos días con Rodrigo Huescas. "Viajaré a Dinamarca. Viendo a la cara al jugador es como te das cuenta si estará o no... la Selección no depende de uno o dos, es para jugar al 100, el que no esté al 100 no puede venir".