logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Aguirre destaca el entorno familiar de Gilberto Mora sobre Lamine Yamal

El jugador de Xolos vive su mejor momento rumbo al Mundial 2026.

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 09:37 p.m.
A
Gil Mora y Lamine

Gil Mora y Lamine

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló sobre el crecimiento futbolístico de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que se ha consolidado con los Xolos de Tijuana y que ya tuvo participación con el Tri. El entrenador subrayó la importancia del entorno del juvenil y lo contrastó con la situación familiar del español Lamine Yamal.

LEA TAMBIÉN

Gol a lo Panenka de Gilberto Mora deslumbra y marca el rumbo del Play-In

El juvenil de 17 años ejecutó un penalti magistral ante Juárez, convirtiéndose en la figura del partido

En entrevista con León Krauze, Aguirre reconoció que Mora es uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano, pero enfatizó que su proyección está estrechamente relacionada con la estabilidad que lo rodea.

"El entorno te condiciona muchísimo", señaló.
Sobre la comparación con Yamal, Aguirre afirmó:

"La diferencia entre el padre de Lamine Yamal con el de Gilberto Mora no tiene nada que ver uno con otro... El padre de Lamine dijo públicamente: ´yo voy a vivir de mi hijo´."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El técnico destacó el papel de Gilberto Mora padre, exfutbolista y actual integrante del área de fuerzas básicas en Tijuana. "Este señor Mora es un caballero, educado... Ahí radica la gran diferencia", añadió el timonel tricolor, al reconocer que el club ha protegido adecuadamente al joven jugador para evitar presiones o distracciones tempranas.

Un año de consolidación

Gil Mora tuvo un 2025 destacado, con participación en:

  • Copa Oro, donde México fue campeón.

  • Mundial Sub-20, con actuaciones relevantes.

  • Su consolidación como titular en Xolos de Tijuana.

El jugador, originario de Chiapas, parece perfilarse como una de las opciones para la lista rumbo al Mundial 2026, según el análisis del propio estratega nacional.

Te puede interesar:

LEA TAMBIÉN

Faitelson advierte: "Con este nivel, no pasará nada en el Mundial 2026"

Tras la derrota ante Paraguay, el periodista afirmó que la Selección no tiene ideas ni futbol

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aguirre destaca el entorno familiar de Gilberto Mora sobre Lamine Yamal
Aguirre destaca el entorno familiar de Gilberto Mora sobre Lamine Yamal

Aguirre destaca el entorno familiar de Gilberto Mora sobre Lamine Yamal

SLP

El Universal

El jugador de Xolos vive su mejor momento rumbo al Mundial 2026.

GP de Las Vegas: horarios y dónde verlo en México
GP de Las Vegas: horarios y dónde verlo en México

GP de Las Vegas: horarios y dónde verlo en México

SLP

El Universal

La clasificación será el viernes y la carrera el sábado por la noche.

Efraín Juárez analiza la eliminación de Pumas en el Apertura 2025
Efraín Juárez analiza la eliminación de Pumas en el Apertura 2025

Efraín Juárez analiza la eliminación de Pumas en el Apertura 2025

SLP

El Universal

El director técnico reflexiona sobre el fracaso en el Play-In y las perspectivas futuras

Así se jugarán los Cuartos de final del Apertura 2025
Así se jugarán los Cuartos de final del Apertura 2025

Así se jugarán los Cuartos de final del Apertura 2025

SLP

El Universal

Los equipos se preparan para la batalla por el título en la Liguilla del Apertura 2025