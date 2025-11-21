Aguirre destaca el entorno familiar de Gilberto Mora sobre Lamine Yamal

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló sobre el crecimiento futbolístico de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que se ha consolidado con los Xolos de Tijuana y que ya tuvo participación con el Tri. El entrenador subrayó la importancia del entorno del juvenil y lo contrastó con la situación familiar del español Lamine Yamal.

En entrevista con León Krauze, Aguirre reconoció que Mora es uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano, pero enfatizó que su proyección está estrechamente relacionada con la estabilidad que lo rodea.

"El entorno te condiciona muchísimo", señaló.

Sobre la comparación con Yamal, Aguirre afirmó:



"La diferencia entre el padre de Lamine Yamal con el de Gilberto Mora no tiene nada que ver uno con otro... El padre de Lamine dijo públicamente: ´yo voy a vivir de mi hijo´."

El técnico destacó el papel de Gilberto Mora padre, exfutbolista y actual integrante del área de fuerzas básicas en Tijuana. "Este señor Mora es un caballero, educado... Ahí radica la gran diferencia", añadió el timonel tricolor, al reconocer que el club ha protegido adecuadamente al joven jugador para evitar presiones o distracciones tempranas.

Un año de consolidación

Gil Mora tuvo un 2025 destacado, con participación en:

Copa Oro , donde México fue campeón.

Mundial Sub-20 , con actuaciones relevantes.

Su consolidación como titular en Xolos de Tijuana.

El jugador, originario de Chiapas, parece perfilarse como una de las opciones para la lista rumbo al Mundial 2026, según el análisis del propio estratega nacional.

