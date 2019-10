Al borde del llanto, L.A. Park manda mensaje a La Parka

Uno de los luchadores más emblemáticos dentro de la lucha libre mexicana es La Parka, quien se encuentra en una situación grave debido a una lesión en las cervicales provocada por una caída durante una función en Monterrey el fin de semana pasado.

La Triple A ha comunicado en sus redes sociales que el gladiador continúa en observación, pero su salud ha ido mejorando. El accidente ha conmocionado al gremio luchístico.

Ahora fue el turno de L.A. Park, quien fue la primera Parka en aparecer en la lucha libre y que ha tenido una gran disputa con Triple A por el nombre de La Parka. En un video lamentó el estado de salud por el que atraviesa su compañero de profesión.

Además agradeció a sus aficionados las muestras de apoyo y aclaró que él no fue quien sufrió el accidente, sino el gladiador que pertenece a la Caravana Estelar, a quien le deseó una pronta recuperación con palabras muy emotivas y al borde del llanto.

"Estoy adolorido por lo que está sucediendo. Ruego por la integridad de mi compañero, de La Parka Triple A. Ante todo no deja de ser un ser humano, tiene familia, hijos, esposa, y hay gente que depende de él. Ruego a Dios por su pronta recuperación. Yo soy malo, pero en cosas como estas se me hace un nudo en la garganta".