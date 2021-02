Al "Tuca" Ferretti sólo le interesa ganar

A Ricardo Ferretti no le interesa a quien le pongan enfrente.



No le interesa si el club al que debe de enfrentarse "sea brasileño, chino, coreano, alemán", dice en la conferencia de prensa previa al juego por las semifinales entre Tigres y Palmeiras en el Mundial de Clubes, "lo tomamos de la misma forma, no valoramos ni menospreciamos a nadie. Ahora nos toca Palmeiras, y no va a ser la excepción".

Sabe que todas las miradas de la afición regiomontana están sobre ellos y les quiere cumplir: "Los aficionados están expectantes e ilusionados, y nosotros también, queremos hacer las cosas bien. El mensaje es el mismo: trataremos de dar lo máximo".

Las celebraciones por ganarle al Ulsan Hyundai de Corea ya pasaron, "debemos de dar vuelta la página y olvidar lo que pasó. Ahora viene este equipo brasileño que no es extraño para nosotros, en la Libertadores jugamos contra el Inter de Portoalegre, no hay nada que nosotros no sepamos del futbol de Brasil, lo vemos cada semana por televisión, me preocupaba más el cuadro coreano, teníamos menos referencias".

Le restó importancia jugar contra un club de su país natal: "No me cambia nada, nada que ver... Es otro equipo para jugar contra ellos, como el juego pasado teníamos un objetivo que era llegar a la semifinal, ahora queremos ir a la final y tenemos que jugar contra ellos".

No piensa en una hipotética final contra el Bayern Múnich de Alemania. "El juego más importante es el que sigue. Vamos paso a paso buscando meta tras meta. Sólo pensamos en el juego de.mañana y creo que podemos ganarlo. Mucha gente habla de que el equipo brasileño tiene esto y lo otro, pero estoy confiado en lo que tenemos nosotros, para contrarrestar lo que nos presenten y generar nuestro estilo de juego".

La estrategia será importante, "ellos tratarán de nulificarnos y nosotros también, pero cuando inicia el juego nos daremos cuenta qué se debe hacer para imponer condiciones. Ellos pueden decir muchas cosas nosotros también. Hay que jugar el partido".