logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Alcalá ve al "Toro" en el olimpo

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Alcalá ve al "Toro" en el olimpo

CIUDAD DE MÉXICO.- En Isaac del Toro reposa el futuro del ciclismo mexicano. No parece lejana la posibilidad de que el "Torito" se cuelgue una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, pese a que prefiere tomárselo con calma.

En 2028 México podría aspirar a una histórica presea en la prueba de ruta. Sería la primera, ya que los únicos galardones en la disciplina han sido en pista, gracias a Manuel Youshimatz y Belem Guerrero.

De acuerdo con Raúl Alcalá, uno de los ciclistas más importantes en la historia mexicana, la evolución deportiva de Isaac deja entrever que le espera aún más éxitos: "No tiene problema, porque está compitiendo en Europa y tiene un calendario muy nutrido de carreras. Eso lo mantiene en buen estado, a nivel físico y mental. Él no va a tener problemas", aseveró en entrevist, el legendario ciclista azteca.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe
Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

Figuras del deporte que son devotos de La Virgen de Guadalupe

SLP

El Universal

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026
Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

Brian Gutiérrez firma con Chivas para el Clausura 2026

SLP

El Universal

Chivas anuncia la incorporación de Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire, como parte de su estrategia para el próximo torneo.

Águilas UASLP se impone a Fénix
Águilas UASLP se impone a Fénix

Águilas UASLP se impone a Fénix

SLP

Romario Ventura

La UANL pega primero en la ida
La UANL pega primero en la ida

La UANL pega primero en la ida

SLP

AP

Ángel Correa aprovecha pifia de Hugo González y Tigres supera a Diablos