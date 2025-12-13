Alcalá ve al "Toro" en el olimpo
CIUDAD DE MÉXICO.- En Isaac del Toro reposa el futuro del ciclismo mexicano. No parece lejana la posibilidad de que el "Torito" se cuelgue una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, pese a que prefiere tomárselo con calma.
En 2028 México podría aspirar a una histórica presea en la prueba de ruta. Sería la primera, ya que los únicos galardones en la disciplina han sido en pista, gracias a Manuel Youshimatz y Belem Guerrero.
De acuerdo con Raúl Alcalá, uno de los ciclistas más importantes en la historia mexicana, la evolución deportiva de Isaac deja entrever que le espera aún más éxitos: "No tiene problema, porque está compitiendo en Europa y tiene un calendario muy nutrido de carreras. Eso lo mantiene en buen estado, a nivel físico y mental. Él no va a tener problemas", aseveró en entrevist, el legendario ciclista azteca.
