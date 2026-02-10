Alcanza Malinin primer oro en patinaje artístico

MILÁN.- El Dios del Cuádruple dejó anonadado a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Ilia Malinin salió al hielo la noche del domingo sabiendo que la medalla de oro en patinaje artístico por equipos descansaba sobre sus hombros. Estados Unidos estaba empatado con Japón y solo quedaba el programa libre masculino. El joven de 21 años procedió a realizar otra actuación impresionante, llena de sus característicos saltos cuádruples, y lo remató todo con un salto mortal hacia atrás que aterrizó solo con una cuchilla.

Fue ese momento el que hizo que Novak Djokovic se pusiera de pie, con la boca abierta.

"He oído de todos que después de que aterricé mi salto mortal hacia atrás, él estaba allí de pie, con las manos en la cabeza, y yo pensé, ´Oh Dios mío, eso es increíble´", dijo Malinin. "Es un momento único en la vida ver a un famoso tenista viendo mi actuación".

Malinin ha estado recibiendo el trato de estrella durante los Juegos de Invierno. El actor Stanley Tucci estuvo en las gradas y el rapero Snoop Dog lo visitó en un entrenamiento.