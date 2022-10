Alcaraz no puede con Auger-Aliassime y cae en semifinales de Basilea

BASILEA, Suiza (AP) — Felix Auger-Aliassime extendió su récord perfecto contra el primer preclasificado Carlos Alcaraz al vencerlo 6-3, 6-2 en las semifinales del torneo de Basilea bajo techo el sábado.



El canadiense ha vencido en las tres ocasiones que se enfrentaron al último campeón del US Open y extendido su racha ganadora a 12 partidos en octubre.

Alcaraz creó la primera oportunidad de break point que enfrentó Auger-Aliassime en toda la semana en Basilea, pero no pudo aprovecharla en lo que resultó ser el último game.

Auger-Aliassime buscará su tercer título consecutivo el domingo frente a Holger Rune, quien al igual que él tiene 19 años.

"Hasta ahora he estado muy cerca de la perfección", dijo Auger-Alassime. "Mi saque ha sido asombroso, no me lo han quebrado una sola vez".

"Queda un match por jugar, ha sido una semana fantástica, he jugado gran tenis y nuevamente hoy contra el mejor jugador del mundo".

Rune, número 25 en el ranking mundial, pero no preclasificado en Basilea, llegó a la final al vencer al sexto preclasificado Roberto Bautista Agut 7-6 (1), 7-6 (6).