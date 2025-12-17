Alex Gil, el mejor de Canel´s-Java

Las acciones de la Vuelta Internacional a Costa Rica 2025, en su edición 59, vivieron una de sus jornadas más exigentes con la disputa de la contrarreloj individual en ascenso entre Turrialba y La Pastora, prueba de 17 kilómetros totalmente en subida, marcada por intensas lluvias y condiciones meteorológicas adversas que elevaron el grado de dificultad para todos los competidores.

En esta cuarta etapa, el equipo Canel´s-Java, dirigido por Juan José Monsiváis, se enfrentó a un desafío determinante en sus aspiraciones dentro de la clasificación general. La cronoescalada, con casi mil metros de desnivel positivo acumulado y una meta ubicada a 1,628 metros sobre el nivel del mar, puso a prueba la resistencia, fortaleza mental y capacidad de gestión del esfuerzo de los corredores, quienes mantuvieron un ritmo sostenido pese a la lluvia constante desde la salida.

La jornada resultó clave para la movilidad en la tabla general, ya que el conjunto mexicano se encontraba a pocos segundos de asumir el liderato con Efrén Santos. Sin embargo, tras esta complicada prueba, Canel´s-Java descendió posiciones, viéndose obligado a retomar la estrategia ofensiva que había mostrado en las tres etapas previas para volver a meterse en la pelea por los primeros puestos.

Los movimientos comenzaron desde temprano, con Cormac McGeough como el primer integrante del equipo en tomar la salida, seguido por el resto de los ciclistas conforme a su ubicación en la clasificación general. El momento más esperado llegó con la participación de Efrén Santos, quien se jugaba sus opciones de liderato en esta etapa, aunque finalmente no logró concretar el resultado esperado y ahora deberá esperar las próximas jornadas para intentar recortar tiempo y regresar al top tres.

En cuanto a los resultados de la etapa 4, el mejor registro de Canel´s-Java fue para Alex Gil, quien detuvo el cronómetro en 43:54, a 3 minutos y 15 segundos del ganador, ubicándose en la posición 16. Le siguieron Efrén Santos en el lugar 21, Heiner Parra en el 34, Sebastián Brenes en el 53, Owen Wright en el 55, Cormac McGeough en el 61 e Ignacio Prado en el 70.

Tras cuatro etapas disputadas, la clasificación general deja a Alex Gil en la posición 11 y a Efrén Santos en la 12, ambos a tres minutos del líder. Más atrás se ubican Heiner Parra en el lugar 22, Sebastián Brenes en el 34, Ignacio Prado en el 45, Owen Wright en el 58 y Cormac McGeough en el 74. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java marcha en el quinto puesto, a 18 minutos y 33 segundos de los líderes.