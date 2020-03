Alexis Vega abandona la práctica de Chivas

La gran ausencia en la práctica fue Alexis Vega. El delantero rojiblanco salió expulsado ante Atlas y este lunes tuvo que abandonar la práctica de las Chivas por cuestiones de salud.

Alexis arrancó el Clásico Tapatío con gripe, situación que parece se agravó en estos días, motivo por el cual no pudo continuar con el entrenamiento y partió a una clínica para realizarse los exámenes correspondientes.

Tiba se recupera por separado

El canterano rojiblanco, titular indiscutible con el Rebaño, no pudo disputar el Clásico Tapatío tras referir molestias en el calentamiento previo al partido, motivo por el cual Luis Fernando Tena prefirió no arriesgarlo y lanzó a Antonio Briseño como titular.

El defensa central realizó sus ejercicios de rehabilitación por separado del plantel. Su lesión ocurrió en el entrenamiento previo al partido de liga, en una disputa con Oribe Peralta.