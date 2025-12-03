Alistan carrera "Kilómetros de Igualdad" en Mexquitic

El Sistema DIF del municipio de Mexquitic de Carmona anunció oficialmente la realización de la segunda edición de la carrera atlética 'Kilómetros de Igualdad', un evento con causa que conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que busca visibilizar, sensibilizar e impulsar la inclusión social en el municipio. Realizándose el domingo 7 de diciembre a las 7:00 horas, con salida en la plaza principal.

Con el respaldo de la Directora General del SMDIF, Mayra Tovar Valenzuela, y del presidente municipal, Francisco Javier Ortiz Hernández, lo recaudado será destinado en beneficio de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y del Centro de Atención Múltiple (CAM) del municipio. Ambas instituciones ofrecen atención especializada, rehabilitación, apoyo psicológico, terapias de lenguaje, aprendizaje y educación para personas con discapacidad.

Actualmente, la UBR atiende entre 1,800 y 2,000 terapias mensuales, mientras que el CAM brinda servicios educativos a 62 alumnos con diversas condiciones, entre ellas discapacidad motriz, intelectual, auditiva y visual. La recaudación permitirá mejorar servicios, equipamiento y programas de apoyo, incluyendo la adquisición de computadoras para un aula de medios.

La carrera contará con tres modalidades: 10 kilómetros a Categoría única: 31 años en adelante. Premiación: 1er lugar: $3,000, 2do lugar: $2,000 y 3er lugar: $1,000. 5 kilómetros en las Categorías: 15 a 30 años y 31 años en adelante. Premiación igual que en los 10 km. Caminata de 2 kilómetros y Modalidad de convivencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El año pasado participaron cerca de 150 corredores, y para esta edición se proyecta un cupo para 300 participantes.

Inscripciones: Con un costo de $200 pesos mexicanos por persona y abiertas 24/7 vía WhatsApp al 4448 00 25 84.

Se llena un formulario en línea y el pago (cuando aplique) puede hacerse por OXXO, transferencia o directamente en las instalaciones del DIF.

La inscripción y el kit serán gratuitos para todas las personas con discapacidad, quienes también podrán ir acompañadas por familiares.

En caso de que los acompañantes deseen recibir playera o kit, podrán adquirirlo mediante cuota regular.

La entrega de kits será los días Jueves 5 y viernes 6 de diciembre. Ubicación: Privada de la Juventud 139, cabecera municipal. Horario: 8:30 a 15:00 h.