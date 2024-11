Guillermo Almada arremete contra la FIFA por reglamento

Hace unas horas se dio a conocer el reglamento de la FIFA para la próxima edición del Mundial de Clubes, en el que se establece que no puede existir la multipropiedad en los participantes.

Hecho que pondría en riesgo la participación de Pachuca y León, quienes pertenecen al mismo dueño, evitando el que puedan sumarse a los equipos participantes.

Situación que consideró injusta, Guillermo Almada, estratega del Pachuca que tras caer ante América arremetió contra la FIFA por dar a conocer la regla ya habiendo dado la bienvenida a los participantes.

"Es una aberración que quieran cambiar el reglamento sobre la marcha para dejarnos fuera del Mundial de Clubes, ojalá prevalezca la justicia deportiva. El reglamento se tiene que efectivizar, antes de que se juegue estar clasificado, nos dieron la bienvenida tanto a nosotros como a León, Infantino. Que alguno de ellos quede fuera me parece que cambiaron el reglamento sobre la marcha, no me parece lo ideal", comentó en rueda de prensa.

Almada, quien se ha convertido en uno de los mejores entrenadores en la Liga MX, siguió con su comentario y pidió a la FIFA dejarlos participar, ya que lo han ganado de manera deportiva.

"Cambiar las reglas del juego después están clasificados los equipos, es injusto, es como que cambiemos las reglas de las eliminatorias de las selecciones ya que estén clasificadas. Son cosas que no se pueden validar con un reglamento que estaba establecido. Ojalá la justicia deportiva prevalezca que lo ganamos tanto jugadores del equipo y los que estamos en la institución con méritos deportivos. Nadie nos regaló nada", finalizó.