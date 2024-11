Peligra la participación de Pachuca y León en el Mundial de Clubes

Grupo Pachuca tiene una disyuntiva y es sobre la participación de sus dos equipos en el Mundial de Clubes 2025.

Ha salido a la luz el reglamento de la primera competición global de Clubes que se realizará en los Estados Unidos 2025, en donde por México están clasificados Monterrey, León y Pachuca, estos dos últimos equipos parte de Grupo Pachuca.

El reglamento del Mundial de Clubes menciona lo siguiente en su Artículo 10:

Ningún club participante en la competición podrá, de manera directa o indirecta:

a) Poseer valores o acciones de ningún otro club participante en la competición, o comerciar por ellos.

b) Ser un miembro de otro club participante en la competición.

c) Estar implicado de ningún modo en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición.

d) Tener cualquier tipo de poder en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición.

Los cuatro puntos coinciden en la relación que tienen Pachuca y León.

Esto ha levantado la especulación de que Grupo Pachuca tendrá que decidir si Tuzos o Esmeraldas van al torneo, ambos no.

¿Hay salida legal?

Según el reglamento del Mundial de Clubes, los equipos con relación, o sea, que son del mismo dueño, no podrán participar en este.

Mas podría haber una salida legal para la institución propiedad de Jesús Martínez.

A inicios del 2023, Yon de Luisa, entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, presentaron una lista de reestructuraciones dentro del futbol mexicano, en la que destacaba la siguiente:

*En el 2023, bajar las transferencias internas de 4 a 2 y para 2024 a cero, es decir no habrá movimientos entre clubes del mismo dueño.

*Se aplicará este mismo criterio cuando interfiera un tercer equipo para evitar triangulaciones.

*Generar un esquema de venta para los clubes que caigan en la multipropiedad.

*Con lo anterior, para 2026 se llegará en las mejores condiciones posibles similares a las mejores ligas del mundo.

Esto quiere decir que Grupo Pachuca tendrá hasta el 2026 para terminar con la multipropiedad, siendo avalado esto por el mismo Gianni Infantino, presidente de la FIFA. De esta cuestión podría apoyarse el Grupo Pachuca para que sus equipos participen en el Mundial de Clubes, si es que han mostrado avances en las disposiciones mencionadas.

Hasta el momento, ni el Club Pachuca ni el Club León, se han manifestado al respecto.