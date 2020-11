Alomar sigue en staff de Francona para 2021

CLEVELAND.- El mánager de los Indios Terry Francona mantendrá casi que el mismo grupo de asistentes para la temporada de 2021, con Sandy Alomar de vuelta como coach de la primera base.

La salvedad será con su viejo amigo y coach de banca Brad Mills.

Francona, quien se perdió buena parte de la abreviada última campaña debido a quebrantos de salud, reemplazará a Mills con DeMarlo Hale. De 59 años, Hale viene de trabajar las últimas dos temporadas con los Bravos de Atlanta.

Hale fue colaborador de Francona en Boston entre 2006-2011, desempeñándose como coach de banca en 2010 y 2011. Hale también ha trabajado con Texas, Baltimore y Toronto.

Mills, quien renunció a la temporada de 2020 por motivos personales, seguirá en la organización de los Indios pero en una función que aún no se ha determinado.

Francona tiene la intención de dirigir al equipo por novena campaña. Apenas pudo estar al frente en 14 juegos este año debido a un problema gastrointestinal que precisó de cirugía y complicaciones por un coágulo sanguíneo que provocó que fuera hospitalizado por varios días.

Con el puertorriqueño Alomar a cargo, los Indios lograron avanzar a los playoffs con un boleto de comodín, pero fueron eliminados por los Yanquis de Nueva York en la primera ronda. Alomar volverá como coach de primera base.

Alomar, coach en Cleveland durante más de una década, asomaba como candidato para vacantes de piloto, pero no recibió ninguna oportunidad.

Ello asombró a Francona.

"He quedado medio aturdido de que nadie quiso contratarlo este invierno, porque básicamente se sometió a un proceso de entrevistas de 54 juegos y lo hizo bajo las circunstancias más difíciles y le fue bien", dijo. "Ahora, por razones personales, me alega que se queda. Me encanta poder contar con él dentro del personal".

"Yo le garantizo a Sandy la mayor responsabilidad que un coach de primera base pueda tener en las mayores y eso se debe a que es muy bueno... Cuando pasas ocho años con alguien, acabas confiando mucho en ellos. Así que, por razones personales, me entusiasma que regrese con nosotros, pero me ha sorprendido mucho".