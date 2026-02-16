Álvaro Fidalgo es titular y da un gran partido

Con el mexicano Álvaro Fidalgo en la cancha, el Real Betis salió victorioso en su visita al Mallorca, a quien derrotó 1-2 en la Jornada 24 de LaLiga. Fidalgo disputó 67 minutos en su tercer partido con el club bético, su segundo como titular tras ver acción de inicio en la victoria de 1-0 sobre Atlético de Madrid la fecha pasada.

El Betis de Manuel Pellegrini se llevó el triunfo del Estadio Son Moix con goles de Abde Ezzalzouli (18´) y Cédric Bakambu (45+2´), ambos producidos por el brasileño Antony. Fidalgo participó en el primer gol al meter un pase filtrado a la banda derecha para Antony, quien enganchó para sacar un disparo que fue atajado por el portero del Mallorca, y en el rebote, apareció Ezzalzouli para meter una volea que abrió el marcador.

El Mallorca descontó el marcador en el segundo tiempo con un golazo de cabeza de Vedat Muriqi al minuto 66, en la jugada previa de que Fidalgo abandonara la cancha para cederle su lugar a Sergi Altimira. Con la victoria de este domingo, el Betis llegó a 41 puntos para mantenerse en el quinto lugar de LaLiga que da boleto a la Europa League. El próximo partido del Betis y Fidalgo será el próximo sábado 21 de febrero cuando reciban al Rayo Vallecano en el Estadio La Cartuja de Sevilla.