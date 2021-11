Amaury Vergara reconoce fracaso de Guadalajara

Amaury Vergara, presidente de Chivas, dedicó unas palabras a la afición tras la derrota ante la Puebla.

"Fracasamos en este torneo, esa es la realidad", mencionó Vergara a su llegada a Guadalajara.

El Rebaño cayó en tanda de penales 6-5 ante La Franja, resultado que los eliminó de la reclasificación del Apertura 2021 y no avanzaron a los cuartos de final.

"Asumo 100 por ciento la responsabilidad de esta falta de objetivo que nos planteamos desde hace dos años en este nuevo proyecto deportivo", fue parte del discurso de Amaury en el aeropuerto.

El presidente se comprometió con los chivahermanos, "Voy hacer todo lo posible para tener a Chivas donde tiene que estar".

Amaury reconoció que la afición rojiblanca quedó defraudada tras el resultado en el Cuauhtémoc.

"No tengo palabras para describir lo dolido y lo tristes que estamos por no haber cumplido con las expectativas, sé que ahorita nada de lo que yo diga va a poder sanar el sentimiento que los aficionados tienen y quiero pedirle una disculpa", señaló.