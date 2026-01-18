América busca la victoria ante Pachuca en duelo crucial

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- Al interior del Nido niegan crisis, respaldan al técnico André Jardine y aseguran que el vestidor está fortalecido... Hoy tienen una oportunidad más para demostrar en la cancha que todo es verdad.

Las Águilas del América visitan esta noche a los Tuzos de Pachuca en actividad de la Jornada 3 del Clausura 2026 y buscarán su primera victoria en este arranque de la temporada.

Luego de un empate sin goles con Xolos y una derrota en casa ante el Atlético de San Luis, los azulcremas llegan con la obligación de ganar y salir del fondo de la clasificación, donde no se les veía desde hace mucho tiempo.

Con Henry Martín y Erick Sánchez recuperados y elegibles para el estratega brasileño, los de Coapa recuperan piezas claves; Alejandro Zendejas todavía no trabaja al parejo de su equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El América no gana en el estadio Hidalgo desde el Apertura 2022, ya son cuatro partidos en fila sin poder sumar de a tres en la Bella Airosa.

Para los hidalguenses, dirigidos por el argentino Esteban Solari, medirse a las Águilas es un buen parámetro para el proyecto que apenas comienza.

Otro partido sin victoria es inaceptable al interior de las Águilas. Ganar o la presión aumentará.

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs América?

América llega en la posición 16 con apenas un punto, mientras los Tuzos se encuentran en el sitio 13 con tres unidades.

El compromiso entre Águilas y Pachuca no podrá ser visto por televisión abierta. Te contamos los detalles para el duelo de esta que cierra la Jornada 3.

Fecha: Domingo, 18 de enero

Transmisión: FOX One

Horario: 19:00